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Конкурсы и тесты4 апреля 2023 22:00

Тест «КП»: Осторожно, книга открывается...

Искусственный интеллект нарисовал обложки для знаменитых литературных произведений. Угадайте, для каких именно
Источник:kp.ru

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кажется, еще недавно почти любые книги в мягких обложках иллюстрировали полуголыми девицами в сетчатых чулках. Если это был детектив, у девицы из подвязки чулка торчал пистолет, если любовный роман - роза. Если под руку художникам попадалось «Преступление и наказание», из чулка торчал топор. И даже если это была методичка «Как грамотно взять ипотеку», на обложке все равно изгибалась полуголая красотка, только чулок был дырявый: ипотека же как-никак...

Но мода на девиц постепенно прошла. А потом появились нейросети, умеющие создавать картинки по словесному описанию. Рыдайте, творцы книжных обложек! Искусственный интеллект теперь готов сделать эту работу за вас.

«Комсомолка» поручила одной из нейросетей нарисовать обложки для известных литературных произведений. Мы не брали редкие брошюры вроде «О-о! У-у! Ля-ля-ля! Лучшие припевы хитов российской попсы» или пособие по импортозамещению «Ремонтируем «Боинг» при помощи скотча». Нет, только проверенные шедевры мировой литературы.

Угадаете, о каких книгах речь? Выберите правильный ответ.

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