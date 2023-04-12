От рождения до пенсии: все о социальной поддержке от государства

Средства маткапитала можно вложить в улучшение жилищных условий семьи. Фото: Shutterstock

Для будущих мам и семей с детьми

Помощь будущим мамам и семьям с детьми - одна из приоритетных задач государства. Система поддержки материнства и детства в нашей стране постоянно развивается и улучшается: появляются новые виды выплат, автоматизируется порядок их назначения.

Одной из главных госпрограмм по поддержке семей уже много лет является материнский капитал. Напомним, в 2007 году, когда стартовала программа маткапитала, размер государственной поддержки семей с двумя детьми составлял 250 тыс. рублей. Сегодня эта сумма выросла более чем в три раза и составляет 775,6 тыс. рублей. Кроме того, маткапитал теперь дается не только за второго, но и за первого ребенка, если он появился в семье начиная с 1 января 2020 года. А сумма господдержки семей с одним ребенком превышает полмиллиона рублей (586,9 тыс.). При этом, если родители уже получили материнский капитал на первого ребенка, размер доплаты при появлении второго составит 188,7 тыс. рублей.

Средства материнского капитала можно потратить на приобретение или строительство жилья, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы или же на адаптацию ребенка с инвалидностью. Также семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе, могут получать ежемесячную выплату из маткапитала на малыша. Кстати, теперь выплату можно получать на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка.

Кому полагается единое пособие

С этого года в нашей стране введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие). Оно назначается одному из родителей ребенка в возрасте до 17 лет, а также будущим мамам, которые встали на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель. Единое пособие полагается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В целом по стране это около 14 тыс. рублей на человека.

Нужно учитывать, что пособие назначат только в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия. Например, основанием для отсутствия доходов у одного из родителей является уход за малышом до 3 лет или беременность мамы.

Также при назначении выплаты учитывается имущественная обеспеченность семьи. Получить выплату можно при одновременном владении квартирой, домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом. При этом размер квартиры или дома не имеет значения, если у семьи по одному объекту такого имущества. Площадь жилья учитывается, только если квартир или домов несколько. В таком случае она не должна превышать 24 кв. метра (для квартиры) и 40 кв. метров (для дома) на каждого члена семьи.

Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка - в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие.

Какие еще выплаты существуют

Материнский капитал и единое пособие - важные, но не единственные меры поддержки семей с детьми. Вот на какие еще выплаты можно рассчитывать.

• Пособие по беременности и родам.

Работающая женщина получает его, если идет в декрет. Размер выплаты зависит от среднего заработка будущей мамы.

В 2023 году размеры пособия такие:

• при нормальных родах выплата за 140 календарных дней декретного отпуска: от 74 757,20 до 383 178,60 руб.;

• при осложненных родах (одноплодная беременность) выплата за 156 календарных дней декретного отпуска: от 83 300,88 до 426 970,44 руб.;

• при осложненных родах (многоплодная беременность) выплата за 194 календарных дня декретного отпуска: от 103 592,12 до 530 976,06 руб.

Если мамочка не работает (а именно, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня ее увольнения), то пособие предоставляется за весь период декретного отпуска в фиксированном размере.

• Единовременное пособие при рождении ребенка.

Это разовая выплата, ее размер составляет 22 909 рублей. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

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Ежемесячная выплата из маткапитала в единый день доставки

- С июня 2023 года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до трех лет. Семьи, которым предоставлена такая мера поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц, поясняют в Социальном фонде.

Впервые новая дата будет применена к пособию за май: деньги на счет поступят семьям 5 июня. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться.

Еще больше полезной информации о господдержке - в Телеграм-канале Социального фонда России

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