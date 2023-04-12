Все о пенсиях: какие бывают, за что назначают, как платят

Всю информацию об уже выплачиваемых и будущих пенсиях можно получить на сайте СФР. Фото: Shutterstock

Пенсионные системы во всех странах довольно сложно устроены и непросты для восприятия. Ведь чтобы сделать все по правилам, нужно учесть множество факторов и нюансов. Разберем основные принципы, по которым работает российская пенсионная система.

1. Кому полагается

Пенсии бывают трех видов - страховая, по государственному обеспечению и накопительная. Здесь мы подробнее разберем первую и третью.

Чтобы выйти на страховую пенсию по старости, человеку нужно соблюсти три условия.

Во-первых, достичь нужного возраста (см. «Но есть нюанс»). На возраст выхода на пенсию влияет несколько факторов: пол, место жительства («северяне» имеют льготы), профессия... Кто-то может уйти на заслуженный отдых в 45 лет, а кто-то - в 63 года.

Во-вторых, накопить минимально необходимый стаж работы. В 2023 году это 14 лет, в 2024-м - 15 лет. Если стаж меньше, то страховую пенсию не назначат.

И в-третьих - набрать минимальную сумму индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В этом году она составляет 25,8 ИПК.

Но есть нюанс

Пенсионный возраст в России подняли в 2018 году: для мужчин - до 65, для женщин - до 60 лет. Но рост происходит постепенно. В предыдущие четыре года действовала льгота - на пенсию можно было выйти чуть раньше. Теперь все вошло в стандартный ритм: каждые два года к минимальному возрасту выхода на пенсию добавляется по одному году. И в результате получилось так, что в 2023 году тех, кто достигнет минимального возраста выхода на пенсию, просто физически не будет. Такие люди появятся только в следующем году (см. «Будь в курсе!»).

Правда, есть одно исключение - оформить страховую пенсию в этом году смогут те, кто имеет право на ее досрочное получение. Например, граждане, которые работают на вредных производствах и выработали необходимый стаж, «северяне» или другие льготники. Чтобы уточнить свой статус, нужно обратиться в отделение Социального фонда России.

2. Что влияет на размер

Тут все довольно просто: на размер будущей пенсии влияет официальная зарплата работника. Чем она выше, тем больше вклад человека в пенсионное обеспечение нынешних пенсионеров. И тем больший пенсионный коэффициент он зарабатывает на свой счет. Максимальный размер коэффициента, который можно получить в течение года, - это 10. Столько начислят тем, кто получает 160 тысяч рублей в месяц и больше. Для сравнения, при зарплате в 32 тысячи рублей в месяц будущий пенсионер получит 2 коэффициента.

Итого: чем больше человек будет работать и получать в качестве официальной зарплаты (с которой уплачиваются страховые взносы), тем больше будет его пенсия на момент выхода на заслуженный отдых.

3. Накопительная: получить можно раньше

Сегодня пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 г. р. и моложе за счет взносов, которые работодатель уплачивал с 2002 по 2013 год. Пенсионные накопления также есть у мужчин 1953 - 1966 гг. р. и женщин 1957 - 1966 гг. р., их средства формировались в 2002 - 2004 годах.

Важно отметить, что поступление новых взносов работодателей на накопительную пенсию приостановлено по решению государства на период с 2014 и до конца 2025 года. Это значит, что все взносы работодателей идут на формирование только страховой пенсии их работников. Новыми перечислениями пенсионные накопления не пополняются, но сформированные до 2014 года средства инвестируются.

Впрочем, у нескольких категорий людей средства на пенсионные накопления поступают и сейчас. Это участники программы софинансирования будущей пенсии; добровольно вступившие в правоотношения для уплаты дополнительных взносов на накопительную пенсию; а также те, кто решил направить маткапитал на формирование пенсионных накоплений.

Все, у кого формируется накопительная пенсия, вправе передавать эти деньги от одного страховщика другому для инвестирования. Страховщиком может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). СФР инвестирует пенсионные накопления через государственную управляющую компанию и частные управляющие компании, с которыми у него заключен договор.

Получить эти деньги можно раньше, чем наступит официальный пенсионный возраст: его повышение на данной выплате не отразилось. Женщины могут запросить средства в 55 лет, мужчины - в 60 лет. А те, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, даже раньше.

Если ваши накопления находятся под управлением государства, идти нужно в Социальный фонд России, если в НПФ - в тот фонд, который управляет вашими накоплениями.

СПРАВКА «КП»

Как найти лицевой счет и узнать о накоплениях

В 2022 году по запросу россиян было сформировано 37 млн выписок о состоянии пенсионного счета. Из них 34,5 млн, или 94%, было направлено онлайн через личный кабинет на портале госуслуг и на сайте СФР. Еще 2,2 млн выписок предоставлено через клиентские службы Социального фонда и МФЦ.

Вот самый простой путь. Заходите на портал госуслуг. В строке поиска вбиваете «Социальный фонд России». Внутри находите раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР».

Второй вариант: на сайте СФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг, затем переходите по ссылке «Заказать справку (выписку): о состоянии индивидуального лицевого счета».

В ней будет актуальная информация о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов и отчислениях работодателей на пенсию. По выписке можно также уточнить размер имеющихся пенсионных накоплений и управляющую компанию, в которую переданы эти средства для инвестирования. Выписка дает возможность заранее оценить то, как формируется пенсия, проверить сведения работодателей о пенсионных взносах и периодах трудовой деятельности.

Три варианта выплат по накопительной пенсии

1. Получить полностью всю сумму

Это возможно, если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к размеру страховой пенсии по старости и накопительной пенсии, рассчитанной на день ее назначения.

2. Назначить срочную выплату

Это могут сделать только те, кто самостоятельно копил на старость. Например, участвовал в программах софинансирования или работал в крупной корпорации, у которой был заключен дополнительный договор с НПФ.

3. Получать прибавку до конца жизни

Размер ежемесячной прибавки зависит от суммы накоплений и ожидаемого периода выплат в год назначения пенсии. Сейчас такой период составляет 264 месяца. То есть всю сумму накоплений будут делить на это число. Полученный результат и составит накопительную прибавку к пенсии.

КОНКРЕТНО

Как посчитать будущую пенсию

Узнать, какой у вас стаж и сколько коэффициентов вы накопили, можно в личном кабинете на сайте СФР в разделе «Получить сведения о сформированных пенсионных правах». Размер положенной человеку пенсии довольно просто посчитать. Она состоит из:

1. Фиксированной выплаты - на сегодня это 7567,33 рубля. Она положена всем, кто выполнил минимальные требования и заслужил страховую пенсию.

2. Индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), умноженного на стоимость одного ИПК. Сейчас его «цена» составляет 123,77 рубля.

Таким образом, если, например, к моменту выхода на пенсию человек накопил 100 ИПК, то его пенсия составит 7567,33 + 123,77 х 100 = 19 944,33 рубля.

Размер фиксированной выплаты и стоимость ИПК ежегодно индексируются на уровень не ниже инфляции.

КСТАТИ

Кому положена социальная доплата

Если сумма всех пенсионных и социальных выплат пенсионера, а также установленных ему льгот ниже прожиточного минимума, то пенсионер имеет право на доплату. С 1 января 2023 г. прожиточный минимум пенсионера в среднем по России - 12 363 рубля.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ