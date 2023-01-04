"Чуть приходили в себя - и возвращались за товарищами": После удара в Макеевке российские военные спасали друг друга

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские военные, попавшие под обстрел артиллерии ВСУ в Макеевке в первые минуты года, проявили настоящий героизм и мужество. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество, - написал Пушилин. - Большинство из них, едва выбравшись из повреждённого американскими «Хаймерсами» здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали, рискуя жизнью. Какая-то часть из погибших - это те, кто погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев».

По словам Пушилина, офицеры полка проявили себя более чем достойно. «Некоторые, кстати, так же из числа мобилизованных. Они рисковали собой, вытаскивая солдат. К сожалению, среди них тоже есть раненые и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб».

ВРИО главы ДНР отметил, что всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь: сначала на территории Республики, потом в других регионах России.

Во время удара по пункту временной дислокации одной из воинских частей в Макеевке погибло 89 военных. Как сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Сергей Севрюков, это произошло 1 января через минуту после наступления Нового года. ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО HIMARS . Две ракеты системы ПВО сбили, но еще четыре попали в здание, где находились военнослужащие. В помещении рухнули перекрытия, многие погибли под завалами.

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