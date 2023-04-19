Буллинг в школе: какие статьи закона могут помочь ребенку

Проблема в том, что пока в законе нет отдельного понятия «буллинг» или «травля» (под которым подразумевалась бы травля в школе) Фото: Shutterstock

Стремление защитить ребенка — это инстинкт любого родителя. Но когда речь идет о конфликтах в школе, важно понимать, где реальное унижение и травля, а где недопонимание и незначительный конфликт. Роскачество перечислило статьи закона, которые могут защитить вашего ребенка от буллинга.

ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ

Систематическое издевательство, травля, где используются публичные оскорбления, в том числе в Интернете, угрозы, применение насилия и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство - примерно так травля описана в документах прокуратуры.

Проблема в том, что пока в законе нет отдельного понятия «буллинг» или «травля» (под которым подразумевалась бы травля в школе). Но есть такие понятия как оскорбления, угрозы, нанесения вреда здоровью, морального ущерба, доведения до самоубийства, и так далее, за которые предусмотрена ответственность.

- На что нужно обратить внимание: за действия насильственного характера, оскорбления или унижения виновный будет нести ответственность, кем бы он ни был, - поясняют в Роскачестве. - Можно привлечь к ответу учителя, а также несовершеннолетних обидчиков. За них в ряде случаев будут отвечать совершеннолетние представители (родители или опекуны).

ПРОБУЙТЕ МИРНЫМ ПУТЕМ

Родители часто оказываются в неоднозначной ситуации: боятся, если начнут разбираться, это усугубит ситуацию. Но часто именно активные действия сами по себе могут частично или полностью решить проблему.

Изначально все же стоит постараться решить проблему мирным путем. Это, так сказать «досудебное разбирательство», необходимо проводить через администрацию школы. И в первую очередь — обратиться к учителю. Обычно это помогает.

Но если не принесло результата (или проблема в учителе) — к завучу или сразу к директору школы.

Важно изначально быть вооруженными аргументами:

* Если учителя или другие родители позволяют себе некорректное поведение, желательно иметь этому подтверждение (видео, аудио): стоит записывать на диктофон все разговоры, привлекать свидетелей.

* Если доходит до физического ущерба, обязательно нужно обращаться в травмпункт и фиксировать все травмы. При этом нужно проследить, чтобы врач написал в справке, что травма возникла именно в результате действия (или бездействия) третьих лиц. Грубо говоря, ребенок не сам упал, а его толкнули.

ЕСЛИ «МИРНЫЙ СПОСОБ» НЕ ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Увы, это не исключено, потому что администрация школы часто консервативна, не хочет выносить сор из избы, разбираться, и вообще не видит причин для исправления ситуации. Значит пришла пора действовать официально.

1. Основное — оформление заявления.

В нем требуется описать ситуацию максимально подробно и потребовать, чтобы конфликт разрешился с максимально положительным для ребенка результатом.

Если несколько детей (или весь класс) подвергаются травле, желательно составить коллективное обращение, с подписями всех родителей. Если имеются доказательства (фото, справки, записи, видео, и так далее), их можно и нужно приложить.

ВАЖНО!

Заявление нужно составлять в двух экземплярах: один передается директору, второй остается у родителей (его должны официально зарегистрировать, поставить дату, подпись и печать, если она есть).

Ответить вам должны в течение 30 дней после подачи заявления. Директор должен разобраться в ситуации и привлечь к ответственности сотрудников (если в конфликте задействован учитель) или принять меры к ученикам, их родителям (если травят дети).

Администрация школы несет ответственность за вред, причиненный ученикам в стенах учебного заведения.

Помните: не отвечать на обращение родителей теоретически они не имеют права.

2. Если результата нет.

Если ваше заявление игнорируют или ответ вас не устраивает, необходимо обращаться в более высокие инстанции — комиссию по делам несовершеннолетних управы района, инспектору по делам несовершеннолетних, в Департамент образования и, наконец, в прокуратуру.

Дело может дойти даже до суда. Но, как правило, школы стараются до такого не доводить и стремятся решить ситуацию в своем кругу, особенно если видят, что родители готовы далеко зайти в защите своего ребенка.

НА КАКИЕ ЗАКОНЫ МОЖНО ОПИРАТЬСЯ

Права человека, в том числе права ребенка в школе, затрагиваются во многих документах. А вот использование тех или других зачастую зависит от ситуации. Вот на что можно ссылаться:

1. Ст. 21 Конституции РФ.

В ней указывается, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

2. Ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.

В ней закреплено, что педагогические работники обязаны уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений.

3.Устав общеобразовательного учреждения.

Читайте внимательно: в нем зафиксированы основные правила, по которым школа живет. В нем почти наверняка есть пункты, касающиеся чести и достоинства учеников и учителей. Родители имеют право ознакомиться с уставом школы (а также участвовать в его составлении и корректировке), поэтому есть возможность уточнить конкретные формулировки.

4. Пункт 1 ст. 152 Гражданского Кодекса РФ.

В нем говорится, что «Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина».

То есть вы вправе требовать по суду опровержения обнародованных порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений. Оскорбления и унижения могут подпадать под эти пункты.

5. Другие документы могут применяться ситуативно.

Например, если учитель не позволяет детям отлучиться по уважительной причине на уроке или не отпускает на перемену, это может трактоваться как нарушение санитарных норм и правил, которое негативно влияет на здоровье детей, как физическое, так и психологическое.

Учитель отвечает за свои действия сам.

Ученики до 16 лет, как правило, не могут быть привлечены к административной ответственности, но за них несут ответственность родители (опекуны).

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВИНОВНИКА

Оскорбление, унижение могут привести к штрафу в размере 3000 — 5000 рублей (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ).

Оскорбление, унижение, совершенные публично (в том числе, в интернете), - штрафу 5000 — 10000 рублей.

Доведение до самоубийства несовершеннолетнего (к сожалению, могут быть и такие ситуации) уже влечет уголовную ответственность — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет (ст. 110 УК РФ).

К сожалению, можно наткнуться на отрицание факта нанесенного вреда. Это могут делать учителя, администрация, другие родители. Поэтому важно собирать доказательства и не упускать даже самые мелкие нюансы.

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