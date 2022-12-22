Россияне рассказали, как надо наказывать за буллинг в соцсетях

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Депутаты Госдумы обсудят введение ответственности за кибербуллинг. За жестокую травлю в соцсетях могут ввести административное или даже уголовное наказание, ведь порой целенаправленный буллинг может привести к печальным последствиям и сломать чью-то судьбу.

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какое наказание за буллинг в сети считают справедливым сами россияне. Оказалось, что больше половины опрошенных выступают за введение уголовной ответственности для тех, кто устраивает травлю в социальных сетях, особенно если эта травля, негативно сказалась на психике жертвы или привела к еще более серьезным последствиям.

«Те, кто устраивают жестокую травлю, делают это намеренно, поэтому и наказывать их нужно сурово», - рассуждает респондент.

Каждый четвертый опрошенный уверен, что тех, кто не умеет вести себя в соцсетях, не соблюдает правил, оскорбляет и унижает других пользователей, и уж тем более устраивает травлю, нужно блокировать на длительные сроки или даже пожизненно.

«Таким людям надо блокировать аккаунты пожизненно», - категорично заявляет участник опроса.

«Я тоже за то, чтобы блокировать! И безвозвратно», - кивает другой.

«Да, лучше блокировать профили, это будет эффективнее. А то слишком уж много уголовных дел получится, да и зачем так сурово относиться, ведь буллингом занимаются просто не очень умные и успешные люди», - рассуждает третий.

15% опрошенных выступили на введение крупных штрафов для тех, кто не умеет уважительно вести себя в сети. Если человек считает, что ему все позволено, что он может обижать других, то должен расплачиваться за такое поведение. Причем в прямом смысле этого слова, уверены россияне.

5% опрошенных предлагают в качестве наказания общественные работу. Респонденты уверены, что тяжелый физический труд даст возможность нарушителям подумать над своим поведением и переосмыслить отношение к жизни и к окружающим.

«Думаю, общественные работы в этом случае будут очень полезны. Пометут улицы пару лет, потом начнут думать, что писать», - говорит респондент.

Еще 3% россиян выступали за административный арест для нарушителей, а 2 отметили, что достаточно будет просто разъяснительной беседы.

И только оставшиеся 2% россиян считают, что наказывать за буллинг никак не нужно. Травля всегда была, есть и будет, ничего страшного в этом нет, нужно уметь подстраиваться, адаптироваться и находить общий язык с любыми пользователями.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 4,9 тысячи человек.