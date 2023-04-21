Генеральная репетиция перед экзаменами: Рособрнадзор проведет для школьников тренинг по всем предметам ЕГЭ

Рособрнадзор проведет для школьников марафон «ЕГЭ — это про100!» по всем предметам единого госэкзамена Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЕГЭ — это про100!» - так называется марафон, который запускают третий год подряд. Выпускники называют эти занятия генеральной репетицией перед экзаменами.

Трансляции пройдут в официальном аккаунте Рособрнадзора «ВКонтакте» и на канале Rutube. Потом можно будет пересмотреть записи.

Расписание

25 апреля (вторник): 11:00 — английский язык, 13:00 — физика

26 апреля (среда): 11:00 — китайский язык, 13:00 — история

27 апреля (четверг): 11:00 — русский язык, 13:00 — обществознание

28 апреля (пятница): 11:00 — география, 13:00 — биология

29 апреля (суббота): 11:00 — литература, 13:00 — математика

30 апреля (воскресенье): 11:00 — химия, 13:00 — информатика

Вести встречи будут учителя школ, выпускники и члены предметных комиссий по разработке экзаменационных материалов. Обещают рассказать много полезного и ответить на все вопросы, которые участники смогут задать через функцию онлайн-общения, отметили в пресс-службе Рособрнадзора. Какие вопросы затронут? Что ждет участников на экзамене, что нужно знать и уметь, чтобы сдать успешно? На что обратить внимание при выполнении заданий, как эффективно распределить время на экзамене? Как лучше организовать подготовку к ЕГЭ в оставшееся время, какими полезными ресурсами можно пользоваться?

Основной период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля. Досрочный уже завершился (проходил с 20 марта по 19 апреля). Дополнительный период состоится с 6 по 19 сентября.

В этом году, напомним, увеличили минимальные баллы – тот самый порог, который нужно набрать на экзаменах для поступления в вуз, иначе даже документы не примут. В прошлом году баллы варьировались от 22 до 40, теперь – от 30 до 45. Чтобы поучаствовать в приемной кампании, нужно получить хотя бы 45 баллов по обществознанию, 44 – по информатике и ИТК, 40 - по русскому языку, литературе и географии, 39 — по математике, физике, биологии и химии, 30 – по иностранным языкам.

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