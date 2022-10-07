Опубликовано расписание ЕГЭ – 2023

Основной ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

РАСПИСАНИЕ

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов для опубликованы проекты совместных приказов Минпросвещения и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2023 год.

Досрочный период ЕГЭ планируется с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля, дополнительный период – с 6 по 19 сентября.

Расписание по предметам выглядит так:

26 мая (пятница) - география, литература, химия

29 мая (понедельник) – русский язык

1 июня (четверг) – математика, базовый и профильной уровень

5 июня (понедельник) – история, физика

8 июня (четверг) – обществознание

13 июня (вторник) – биология, иностранные языки (письменная часть)

16 и 17 июня (пятница и суббота) – иностранные языки (устная часть)

19 и 20 июня (понедельник и вторник) - информатика и ИКТ.

Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

ДЕМОВЕРСИИ

Свежие демонстрационные версии ЕГЭ уже доступны на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). Пока это тоже предварительные варианты, окончательные опубликуют в конце ноября. Однако эксперты считают, что основные изменения понятны и готовиться по демоверсиям можно уже сейчас. Демоверсии, напомним, помогают понять, какие задания могут попасться на ЕГЭ, потренироваться их решать и выявить пробелы в знаниях. По ряду предметов есть серьезные изменения. Например, по русскому языку первичный балл уменьшили с 58 до 54 и пересмотрели критерии оценивания. Также изменили порядок заданий, некоторые формулировки и систему ответов. Обратите внимание на новую версию орфоэпического словаря, который поможет на экзамене. Еще одно новшество — темы сочинений заранее объявлять не будут, как раньше. Однако на сайте ФИПИ уже сформированы три больших тематических блока, на которые можно ориентироваться, ведь по каждому из разделов на ЕГЭ предложат по две темы на выбор. По второму обязательному предмету — математике — изменения небольшие: поменяли местами некоторые задания и объединили их по темам, вот и все. В предметах по выбору тоже никаких революционных поправок. Единственный предмет, который вообще не перекраивали, — это география.

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

А вот минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз Минобрнауки оставил те же, что были в этом году. Из приказа следует, что для подтверждения удовлетворительного освоения образовательной программы среднего общего образования потребуется набрать:

по обществознанию – 45 баллов

по информатике и ИКТ - 44 балла

по русскому языку, литературе и географии – 40 баллов

по математике, физике, биологии, химии – 39 баллов

по истории - 35 баллов

по иностранному языку – 30 баллов.