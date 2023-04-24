Как тренер Анатолий Тарасов засунул в сугроб Марину Неелову, а дерматолог наблюдает за людьми в метро: ТОП самых интересных книжных новинок

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Скотт Риттер

«Гонка разоружения»

Издательский дом «Комсомольская правда»

8 декабря 1987 года в Вашингтоне Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так гонка вооружений неожиданно превратилась в «гонку разоружения». Советские ракеты делали на заводе в городе Воткинске (Удмуртия), на родине Петра Ильича Чайковского. Туда и была направлена группа американских инспекторов, которые должны были следить, чтобы «Советы» тщательно и неуклонно исполняли свои обязательства. Одним из них был Скотт Риттер, который тридцать с лишним лет спустя написал обо всем этом книгу. Очень интересную, несмотря на то, что речь, казалось бы, идет о делах давно минувших дней. Он рассказывает не только о своей миссии, - в его книге много личных впечатлений о жизни в Советском Союзе времен перестройки, начиная от трагикомических случаев в процессе овладения сложным русским языком и заканчивая тем, как готовился прием в честь приезда в Воткинск американского посла.

Мария Журавлева

«Под покровом кожи»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Дерматолог и блогер Мария Журавлева любит в метро наблюдать за людьми. «Вот девочка-подросток, которая стесняется высыпаний на лбу. Ее кожа пересушена и выглядит тусклой от обилия спиртовых лосьонов. Вот тревожная молодая мама, закутавшая малыша потеплее. Его кожа выглядит красной, ему жарко. А вот красивая статная дама, лет сорока. На ее лице плотный слой макияжа, а в руках — большой пакет из магазина корейской косметики. Хочется предостеречь ее: «Будьте аккуратнее: чрезмерный уход тоже бывает вреден».

В книге Мария и предостерегает, и объясняет, и дает советы. Один из разделов целиком посвящен детской коже, другой - коже подростков (и их извечной проблеме, акне), ну, а третий - советы для всех. И там рассказывается, почему солнце может быть для кожи лютым врагом, почему дорогущие кремы не улучшают состояние кожи, что делать с родинками и псориазом… Мифы развенчиваются, зато даются правильные рекомендации - как лечить болезни и дольше сохранять кожу красивой.

Дарья Левина

«Романтика дачи»

Издательский дом «Комсомольская правда»

«Эти страницы — о ностальгической, почти необъяснимой нежности к обветшалым щитовым домикам на шести сотках, винтажным сервизам, кружевным занавескам на деревянных окнах и скрипучей мебели. О захватившей меня страсти к переделкам, ремонту и дизайну. И конечно же, о старой даче, так похожей на обитель фей». В своей замечательной книге Дарья Левина (известная в интернете как daryadarcy) прослеживает историю дач в России, начиная с Николая I и его супруги Александры Федоровны; делится лирическими и трогательными воспоминаниями о дачах родителей и прадедушки, где провела детство; рассказывает, как обустраивала и ремонтировала собственную дачу, которую купила в 2021 году; и, наконец, советует, как получить от дачной жизни максимум удовольствия. Плюс, конечно, рецепты типично дачных, уютных кушаний - от «цветаевского пирога с грушей и миндалем» до «маминых булочек с корицей и маком» и «сибирского черемухового торта».

Эмма Никитина

«Пусть мама услышит»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Психолог Эмма Никитина предлагает не просто сборник советов для женщин, которые недавно стали мамами, а целую «философию родительства»: по ее мнению, отцам и матерям «необходимо стремиться к роли мудрого, всепрощающего и во многом поддерживающего проводника». Впрочем, и практических советов в ее книге - множество. Как, возясь с ребенком, выкраивать время и для себя? Чем плохи детские манежи, ходунки и прыгунки? Что такое «кризис трех лет», когда ребенок почти на все предложения начинает отвечать «Не хочу, не буду»? Как уберечь ребенка от педофилов и какие типы педофилов существуют (к несчастью) на белом свете? Как воспитать братьев и сестер дружными? Что делать, если ребенок - «малоежка» (а «малоежки», между прочим, бывают как истинными, так и ложными)? В общем, это целая энциклопедия воспитания малыша, буквально с пеленок; и молодым матерям, и тем, кто только готовится к рождению ребенка, прочитать ее необходимо.

Юрий Рост

«Третьим будешь. Разговоры в Конюшне»

Издательство «Бослен»

«Конюшня» - это небольшая пристройка во дворе на Покровке, в которой легендарный фотограф, бывший журналист «Комсомолки» Юрий Рост оборудовал свою мастерскую. Его гостями там были множество хороших и известных людей: от Михаила Горбачева до Георгия Данелия, от Юза Алешковского до Вадима Абдрашитова. Многие разговоры с гостями Рост записывал на видео (естественно, с их согласия); из расшифровок и получилась эта замечательная книга. Белла Ахмадулина объясняет, за что любит слова Пушкина «поэзия должна быть глуповата»; Марина Неелова заявляет, что порой не знает, что более реально - ее жизнь или ее чрезвычайно яркие сны (а еще, например, вспоминает, как однажды жутко поссорилась со знаменитым хоккейным тренером Анатолием Тарасовым, отцом своей подруги Татьяны, после чего он засунул молодую артистку в сугроб); Олег Табаков рассказывает, как школьником в феврале 1953-го организовал с друзьями «общество свержения тирана» (то есть Сталина, которому оставалось жить несколько недель)… «Третьим будешь», как пишет Рост - это не вопрос, а приглашение: читателю как бы предлагается стать третьим в диалоге, присоединиться к нему, пусть только в качестве благодарного слушателя.

Лана Паршина

«Страсти по Распутину»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Все, что вы хотели знать об убийстве Григория Распутина, но не у кого было спросить. В первой части книги подробнейшим образом рассказывается о расследовании этого преступления, проведенном в 1916-1917 годах. Протоколы допросов, показания всех, кто мог что-то знать о последнем вечере Григория Ефимовича… Во второй, - и очень интересной - части речь идет о единственном ребенке Распутина, дожившем до преклонного возраста: Матрене, скончавшейся в 1977 году в Лос-Анджелесе. Судьба ее была непростой: она эмигрировала с мужем в Париж, после смерти супруга осталась одна с двумя маленькими дочками, танцевала в кабаре, потом стала выступать в цирке с дикими зверями, и кончилось это тем, что на нее напал белый медведь… Впрочем, она выжила; после, в период маккартизма, еще доказывала американским властям, что будучи дочерью Распутина, не может быть коммунисткой! И, наконец, в третьей части Лана Паршина проводит собственное расследование убийства «старца» с применением современных методов и с привлечением высококлассных специалистов.