Дача - это про любовь!

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга «Романтика дачи». Автор книги Дарья Левина (daryadarcy) делится своим опытом, как превратить старую дачу в комфортное место отдыха, сохранив при этом шарм старины.

На первый взгляд кажется, что это книга о даче. Но это книга о любви. О любви к даче. О любви к красоте и уюту.

- Дарья, «Романтика дачи» - это ваша вторая книга. Первая, «Книга вдохновения», имела ошеломляющий успех. Скажите, с чего вообще все началось?

- Все началось с увлечения стилизациями (тематическими съемками, вдохновленными книгами, фильмами или художниками) и блога. Я делилась своими фотографиями и мыслями, вела разные рубрики: рецепты, мастер-классы, рекомендации фильмов, списки уютных дел на каждый сезон и многое другое. Все чаще я стала получать комментарии от читателей, что им бы хотелось иметь все это под рукой, в печатном виде. «Книга вдохновения» - это собрание лучших моих идей за несколько лет ведения блога и возможность выйти за его пределы, попасть в уютные дома моих читателей и подарить возможность действительно прикоснуться к моему миру.

- Как родилась идея написать «Романтику дачи»? Почему именно такое название?

- Идея родилась внезапно, в процессе переделки нашей с мужем дачи. Я делилась процессом, кусочками нашей дачной жизни, и отклик был просто феноменальный! Я и сама не ожидала, насколько тема дачи интересна многим. Тогда я подумала, что непременно стоит сделать книгу о даче, показать ее в другом свете. Вместе с этой идеей сразу же пришли и структура, названия разделов и их примерное содержание. Разве что последняя часть претерпевала большие изменения: уже в процессе ее написания я решила сделать отсыл к «Книге вдохновения» и добавить сезонность.

Название же родилось намного позже, уже в обсуждении с издателем и редакторами: слово «романтика» покорило нас и мягким звучанием, и каким-то ностальгическим ореолом.

- Как собирался материал для книги? Сколько времени это заняло?

- Активная работа над книгой длилась ровно год. Дольше всего я писала, конечно же, первую часть - Историю. Я читала книги о даче и научные статьи, воспоминания, смотрела архивные фотографии, картины и вырезки из дореволюционных газет. Это была очень интересная часть работы, я сама узнала столько нового! Параллельно я снимала на нашей даче кадры для иллюстраций, разрабатывала рецепты, продумывала мастер-классы, составляла коллажи. Тексты писала чаще всего по ночам, что удивительно для меня, ведь я совершенно утренний человек и темное время суток люблю не особо. В последнюю очередь рисовала акварельные иллюстрации для разделов - уже с малышом на руках. Но самой трудной частью работы для меня был, пожалуй, финальный этап, когда нужно довести книгу до «идеала» и отправить в печать. Кажется, что осталось буквально чуть-чуть: где-то добавить рецепт, где-то отредактировать текст, составить еще пару коллажей, схему для вышивки… Но книга настолько объемная, что даже такая доработка требует очень много времени!

- Книга посвящена прадедушке - Деде Васе. Расскажите немного о нем, пожалуйста.

- Деда Вася был очень светлым человеком. Чутким, деликатным, понимающим. Он всегда с интересом слушал наши детские истории, помнил обо всех наших увлечениях, радовался небольшим победам. Как бы мне хотелось рассказать ему обо всем и сейчас! А еще он самый спокойный человек, которого я когда-либо знала. Кажется, его ничего не могло вывести из себя. Он любил умеренность во всем и считал, что всегда нужно трудиться для сохранения молодости тела и духа. Я могу долго-долго о нем рассказывать, но кажется, что лучше, чем в книге, у меня не выйдет.

- У книги очень интересный дизайн. Сдержанные цвета, ничего такого, что называется «вырви глаз». Кто был оформителем?

- Все, что касается визуального оформления книги, - концепция, фотографии, обложка, рамочки и иллюстрации - моих рук дело. Для меня было очень важным полностью погрузить читателей в свою эстетику. С детства меня восхищал тот факт, что иллюстрации к «Муми-троллям» рисовала сама Туве Янссон, как и Антуан де Сент-Экзюпери иллюстрировал «Маленького принца». Уже позже я узнала о Беатрис Поттер и Таше Тюдор, но их примеры вдохновляли не меньше! Думаю, в этом есть особая магия, когда все создано одним человеком. Будто возможность посмотреть на мир его глазами.

- А ваша семья поддерживает в вашем увлечении?

- Да, очень! За что я им безмерно благодарна, ведь творить без поддержки довольно трудно.

- В книге есть QR-коды. Куда они ведут?

- QR-коды встречаются на страницах глав про обустройство нашей с мужем дачи. По ним можно перейти к подробным видео о каждой дачной комнате, о переделке бани, создании эстетичного огорода и так далее. Там я показываю комнаты «до», весь процесс работы и, конечно же, «после». Хоть видео и о ремонте, в них много той самой дачной романтики, о которой я писала и в книге.

- В жизни довольно много тревог, переживаний и проблем. Вы согласны с тем, что, создавая атмосферу уюта и эстетического наслаждения, человек меняет свое эмоциональное состояние в лучшую сторону?

- Безусловно! Именно это и является моей главной целью: подарить людям немного приятных эмоций, возможность отдохнуть и отвлечься от повседневных проблем. Я уверена, что красота и уют вокруг - настоящее противоядие против стресса. Да, это, конечно, требует сил и времени, определенных денежных затрат, но как раз в созидании возникает то самое желанное ощущения покоя и гармонии в душе.

Попробуйте с помощью этой книги изменить свою дачу, это действительно получится! «Романтика дачи» поможет вам увидеть красоту сегодняшнего момента и сделать вашу любимую дачу настоящим местом силы!