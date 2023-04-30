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Политика30 апреля 2023 16:43

Если лагеря отдыха назвать "геноцидом", то секс-рабство пора переименовать в "свободу выбора": В США продают несовершеннолетних десятками тысяч

Пока в Гааге высасывают из пальца российские преступления против детей, в Америке несовершеннолетних продают мафии
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Тара Ли Родас, волонтерка операции "Артемида" со свидетельскими показаниями перед Юридическим комитетом Палаты представителей.

Тара Ли Родас, волонтерка операции "Артемида" со свидетельскими показаниями перед Юридическим комитетом Палаты представителей.

Фото: Кадр видео

И снова о детях. США и Евросоюз объявили России войну и на этом фронте, фактически обвинив нашу страну в киднеппинге. В марте Международный уголовный суд в Гааге (МУС) юрисдикцию которого Россия не признает, выписал "ордера на арест" президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по обвинению в "незаконной депортации детей". По этому поводу западные СМИ и активисты чуть было не задохнулись от радости. А недавно ПАСЕ приняла резолюцию, в которой сообщила, что перемещение детей с украинской территории на российскую является настоящим "геноцидом".

При этом, Мария Львова-Белова в начале апреля опубликовала бюллетень, в котором сообщалось, что в феврале 2022 года на территорию РФ из ДНР и ЛНР действительно прибыли около двух тысяч воспитанников украинских интернатов для детей-сирот, а также для тех, кто остался без попечения родителей. Но к марту большая часть детей уже воссоединилась со своими родственниками, как на территории нашей страны, так и на Украине.

- Как я уже рассказывала, дети были в оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края еще с осени. С согласия родителей, граждан Украины, их на время отправили вместе с сопровождающими подальше от боевых действий – отдохнуть и набраться сил. Не для всех сразу получилось обеспечить безопасный обратный путь, поскольку существенно изменилась линия спецоперации, родители с детьми оказались по разные стороны, - рассказала детский омбудсмен России. Но ее слова оказались не нужны никому из тех, кто уже был настроен проголосовать за анонсированное антироссийское решение.

Между тем, есть все основания полагать, что с подачи Вашингтона и Брюсселя у МУСа очень сильно сбилась "стрелка компаса", и вместо настоящих преступников он нашел мнимых. Ведь реально трудно назвать геноцидом эвакуацию детей из зон боев и артобстрелов и их отправку в лагеря отдыха на берега теплых морей. Классический пример – мама из Херсона, которая отправила подальше от обстрелов свою дочку, когда город был частью России. Тут даже и вопрос не надо задавать, а кто же это тогда обстреливал мирный город. Надуманность и искусственность обвинений МУС становится еще более явной и выпуклой, если обратить внимание на США – страну, где действительно с детьми беженцев и мигрантов дела обстоят так, что становится за них страшно. И об этом свидетельствуют сами граждане США.

Тара Ли Родас, волонтерка операции "Артемида", принятой в качестве плана по устранению гуманитарной катастрофы на американо-мексиканской границе администрацией Байдена, выступила со свидетельскими показаниями перед Юридическим комитетом Палаты представителей.

- Я думала, что буду помогать помещать детей в любящие дома, — рассказала она. - Вместо этого я обнаружила, что детей продают через сложную сеть, которая начинается с вербовки в родной стране, они контрабандой доставляются на границу США, а заканчивается сеть, когда ребенка доставляют спонсорам, некоторые из которых являются преступниками, торговцами людьми и членами транснациональных преступных организаций. Некоторые спонсоры рассматривают детей как товар и активы, которые можно использовать для получения дохода — вот почему мы наблюдаем взрыв торговли людьми.

- Сегодня дети будут работать в ночную смену на скотобойнях, фабриках и ресторанах, чтобы расплатиться с долгами перед контрабандистами и торговцами людьми, - продолжила она свой рассказ перед конгрессменами. - Сегодня детей будут продавать ради секса. Сегодня дети будут звонить на горячую линию, чтобы сообщить, что они подвергаются жестокому обращению, пренебрежению и торговле людьми, и мы не знаем, получат ли они необходимую им помощь.

- Преднамеренно это или нет, но можно утверждать, что правительство Соединенных Штатов стало посредником в крупномасштабной многомиллиардной операции по торговле детьми, которой руководят злоумышленники, стремящиеся нажиться на жизнях детей, - заключила она свое выступление и вынесла США безжалостный, но справедливый приговор.

По данным экспертов и соответствующих служб США, на сегодняшний день неизвестна судьба около 85 000 детей, прибывших в США без сопровождения взрослых. И что-то подсказывает, что они находятся совсем не в лагерях отдыха, не получают пособия и местные власти не устраивают их в школы, по окончании которых они смогут на льготных основаниях поступить в вузы.

Неужели это только нам кажется, что тому самому МУСу следовало бы заняться настоящими преступниками и преступлениями? Хотя бы ради тех самых детей… Или они там так боятся американских санкций, которые им пообещали, если они хотя бы косо посмотрят в сторону США.

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