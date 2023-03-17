Непризнаваемый Россией МУС заявил, что выдал "ордеры" на арест президента России Владимира Путина Фото: REUTERS

17 марта 2023 года непризнаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС), расположенный в Гааге, выдал "ордер на арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

В заявлении суда говорится, что Владимир Путин и Мария Львова-Белова могут быть причастны к незаконной депортации и перемещения населения, в том числе детей, с “оккупированных территорий Украины в Россию”. Заявление опубликовано на сайте суда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию в своем телеграмм-канале. По мнению Захаровой, решения данного суда не имеют никакого значения для Российской Федерации. Также она отметила, что Россия не обязана соблюдать требования Международного уголовного суда потому, что Кремль не является участником Римского статуса. "Ордеры" на арест, выдаваемые Гаагским МУС, для нашей страны юридически ничтожны. Сайт KP.RU ранее писал, что Москва вышла из соглашения по участию в Международном уголовном суде еще в конце 2016 года. МИД России сообщал, что это решение было принято на основании неэффективной и однобокой работы суда в рамках расследуемых им дел.