«Мне никогда не исполнится 80 лет»: звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс рассказал, какие мучения причиняет ему болезнь Паркинсона

Майкл Джей Фокс прославился ролью Марти МакФлая в трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» Фото: кадр из фильма.

Майкл Джей Фокс, 61-летний актер, прославившийся ролью Марти МакФлая в трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», дал интервью программе CBS Sunday Morning. Там он рассказал, как трудно ему живется с болезнью Паркинсона. Этот диагноз Майклу поставили в 1991 году, когда ему было всего 29 лет.

«Это дерьмо - когда у тебя Паркинсон. С каждым днем болезнь становится все тяжелее, выносить ее все труднее, но так уж обстоят дела… Ты не умираешь от Паркинсона, ты умираешь с этой болезнью. Я не собираюсь доживать до 80. Мне просто не исполнится 80».

Фокс рассказал, что много раз падал из-за болезни (она нарушает координацию движений). При этом ломал себе кости, в том числе лицевые. (А ранее, в 2020 году, признавался в интервью The Guardian: «Я привык ходить быстро, но сейчас каждый шаг - это проклятая математическая задача, так что ходить приходится медленно»). Он называет падение «большим убийцей» людей с болезнью Паркинсона. Кроме того, больным бывает трудно есть - пища попадает в дыхательные пути; велик риск развития пневмонии.

Майклу Джей Фоксу 61 год, он страдает болезнью Паркинсона около 30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я знаю, как тяжело это для других людей, знаю, как тяжело для меня, но у меня появился определенный набор навыков, который позволяет мне справляться с этой штукой. И я с благодарностью осознал, что оптимизм - это стабильное состояние. Если ты можешь найти что-то, за что можно быть благодарным, значит, можешь найти и то, ради чего стоит двигаться дальше».

А еще Фокс признал, что его буйный образ жизни в 80-е мог повлиять на развитие заболевания. «Столько разных способов существует навредить себе… Я мог ударяться головой, мог слишком много пить в определенный период. Скорее всего, на меня еще повлияла кое-какая химия. Как мы говорим, генетика заряжает пистолет, а образ жизни спускает курок».

Фокс основал в 2000 году специальный фонд, который собирает средства на изучения болезни Паркинсона. За 23 года удалось собрать колоссальную сумму - 1,75 миллиарда долларов. (И Фокс в 2022 году был удостоен за это специальной награды Американской киноакадемии - правда, не «Оскара», а гуманитарной премии имени Джина Хершолта). По его словам, ученые, которых спонсировал фонд, недавно нашли биомаркеры болезни Паркинсона. «Это меняет все. В течение ближайших пяти лет врачи получат возможность [с помощью маркеров] сказать, есть ли у вас эта болезнь, заболеете ли вы в будущем. А потом мы научимся ее лечить».

Напомним, что именно болезнь Паркинсона подкосила здоровье российского модельера Вячеслава Зайцева, скончавшегося 30 апреля в возрасте 85 лет. Это самое распространенное хроническое нейродегенеративное заболевание в мире после болезни Альцгеймера, оно включает множество мучительных для пациентов симптомов, при этом первым бросается в глаза тремор - постоянное дрожание рук, ног, нижней челюсти и других частей тела.