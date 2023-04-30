Умер модельер Вячеслав Зайцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Известный модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет в Москве после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания. На портале Пятого канала рассказали, что ему стало плохо вечером 30 апреля.

По предварительным данным его доставили в Щелковскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, где он и умер.

Еще в 2016 году в кутюрье диагностировали болезнь Паркинсона, но помимо серьезной проблемы со здоровьем, по Вячеславу Зайцеву ударили и проблемы в семье, поскольку его единственный сын неожиданно отвернулся от него. Модельер не смог смириться с тем, что его без объяснения причин «вычеркнули из семьи».

Ранее стало известно о смерти актера Сергея Колесникова, который известен по съемкам в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики». Он умер на 69 году жизни, а причиной его кончины стал инсульт. Помимо ролей в сериалах, Сергей Колесников озвучивал Джеймса Бонда в девяти фильмах.