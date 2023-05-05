Ответ на удары по Кремлю и борьба с гегемонией Запада: Сергей Лавров сделал важные заявления

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

После встречи министров иностранных дел стран-участниц ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которая проходила в Индии, Сергей Лавров пообщался с журналистами. Вопросы касались актуальных новостей: будущее БРИКС, украинская провокация в Кремле и гегемонии Запада. «КП» подготовила ключевые цитаты из ответов главы российского МИД.

О единой валюте для стран БРИКС

Название - это последнее дело. Главное сейчас рассматривать практические вопросы, которые позволят обезопасить сотрудничество самостоятельных, независимых государств от действий Запада по злоупотреблению своего положения в целом в мировой экономике и в том числе от действий Соединенных Штатов по злоупотреблению долларом как резервной валютой, да и евро тоже грешит подобными подходами.

О взаиморасчёте в нацвалютах

Есть понимание о наращивании и использовании нацвалют для расчетов между странами ШОС. Для этого можно применять те практики, которые сейчас формируются и в рамках Евразийского банка развития, в рамках Азиатского банка реконструкции развития, и в рамках нового банка развития БРИКС.

Об атаке беспилотников на Кремль

Уже больше нечего ждать каких-то новых инцидентов, новых провокаций. Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. И мы понимаем, что осознание этого зреет. <…> Это был враждебный акт, очевидно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, казус Белли (повод к войне — ред.) это или нет, а будем отвечать конкретными действиями.

О гегемонии Запада

Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием проблемы. Мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе, как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего, и все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От дипломатии до ликвидации Зеленского: Пять возможных ответов России на удары по Кремлю

Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары украинских беспилотников по Кремлю будет. И он станет «продуманным, взвешенным и соответствующим интересам нашей страны» (подробности)