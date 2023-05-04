От дипломатии до ликвидации Зеленского: Пять возможных ответов России на удары по Кремлю

«Комсомолка» вместе с замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, членом Общественной палаты и ведущим Радио «КП» Никитой данюком проанализировала возможные сценарии.

1. Удар «Кинжалом» по Банковой и ликвидация всей верхушки Украины, в том числе и Зеленского.

- Вряд ли это произойдет, как бы этого ни хотела весомая часть российского общества. Удар «Кинжалами» и тем более с ликвидацией Зеленского, на мой взгляд, сейчас не рассматривается. Украинский конфликт - это часть пазла мирового масштаба. Давайте не будем забывать и о недавнем разговоре Зеленского с Си Цзиньпином. Так что это не похоже на логику российской власти в контексте спецоперации.

2. Удар по Банковой, когда там не будет Зеленского, - будет полностью разрушен не только офис президента, но и чуть ли не весь правительственный квартал.

- А вот такая акция устрашения, демонстрация силы - возможна. Как удар по Кремлю - символический, так и ответ по Банковой, по географическим и материальным центрам принятия решений, может быть символическим.

Но расчет российского руководства всегда не эмоциональный, а холодный, стратегический. Поэтому тратить «Кинжалы» исключительно на демонстрацию силы вряд ли они будут.

3. Точечная ликвидация организаторов этого налета и других диверсий. Речь о главе главного управления разведки минобороны Украины Буданова, главе СБУ Малюка и так далее.

- Очень вероятный сценарий. Мы знаем, что именно ГУР стоит за множеством террористических актов и диверсий на территории нашей страны. Более того, Буданов имеет смелость заявлять о своих планах публично, в прессе.

Как это можно сделать? Наделить ГУР статусом террористической организации, как запрещенный в России ИГИЛ. Тогда и будут развязаны руки.

К тому же это даст сигнал Западу, что мы не намерены игнорировать такие инструменты.

4. Исключительно дипломатический ответ: поставить вопрос о признании Украины террористическим государством как внутри России, так и на международной арене. Россия будет стараться продемонстрировать миру, что украинские власти неадекватны и с ними нельзя иметь никаких дел.

- Этот сценарий не будет соответствовать ожиданиям значительной части российского общества.

Давайте смотреть правде в глаза: признание Украины террористической страной на уровне ООН невозможно. Признание ее руководства террористами даже внутри России тоже не просматривается. Но если значительно поменяется расклад сил в нашу пользу, то такой инструмент возможен.

5. Применение тактического ядерного оружия.

- Это вообще не нужно рассматривать как реальный сценарий. На мой взгляд, применение ядерного оружия возможно, только если Россия будет находиться на грани гибели.