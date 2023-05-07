Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира: как страна укрепилась за год жестких санкций

Россия на девятом месте в мире с ВВП в $2,1 триллиона Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Россия по итогам 2022 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира. В последний раз мы туда попадали в 2014 году, заняв девятое место. А в 2021 году были на 11-м. Теперь, как показали расчеты РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб, мы оказались на восьмом месте в мире по объему ВВП — то есть всех произведенных товаров и услуг.

А как же санкции, а как же рассказы про падение ВВП?

Сайт KP.RU провел свои собственные расчеты, используя данные Международного валютного фонда (МВФ). Они показали примерно то же самое — никакого обману, по итогам первого санкционного года Россия действительно вернулась в десятку самых больших экономик мира. И тому есть объяснения.

КТО, ЧТО И КАК СЧИТАЛ

Таинственные для многих буковки ВВП (валовый внутренний продукт), по которым принято судить об объеме экономики страны — это рыночная стоимость всех произведенных в ней новых товаров и услуг.

Предварительные оценки МВФ итогов 2022 года были такими: Россия на девятом месте в мире с ВВП в $2,1 триллиона. То есть уже в десятке. И заметим — это оценки МВФ, а не отечественных статистиков и аналитиков.

По последним данным Росстата, ВВП за 2022 год несколько больше - $2,3 триллиона. И тогда выходит, что мы в мировом общеэкономическом зачете не на девятом месте, а на восьмом (см. «Крупнейшие экономики мира в 2022 году»). По большому счету, это не так уж существенно. Важно, что в долларовом измерении экономика России за год поднялась сразу на несколько ступенек.

Крупнейшие экономики мира в 2022 году

(ВВП в трлн $)

1. США 25

2.Китай 18,3

3.Япония 4,3

4.Германия 4

5.Индия 3,5

6.Великобритания 3,2

7.Франция 2,8

8.Россия 2,3

9.Канада 2,2

10.Италия 2

(По данным МВФ и Росстата)

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НАША ЭКОНОМИКА, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВЫРОСЛА

А теперь — каверзный вопрос. Наш же родной Росстат утверждает, что в физическом объеме экономика у нас в сравнении с 2021 годом ужалась - на 2,1%. И как с такими успехами мы вернулись в топ-10 крупнейших экономических держав?

Все просто. Международные сравнения экономик обычно проводятся в долларах. Так проще очень разные страны свести к одному знаменателю. Вспомним, что рубль большую часть 2022 года держался крепенько. И в долларах у того же МВФ получилось, что ВВП России за год вырос с 1,65 трлн до 2,1 трлн.

Это еще что. Ряд экономистов считают просто «чистый» ВВП не очень корректным показателем. А более «правильным» - ВВП по паритету покупательной способности (ППС). То есть с корректировкой на покупательную способность местной валюты — сколько в ней будет стоить определенный, один и тот же для всех стран, набор товаров и услуг. Так вот, по оценкам МВФ ВВП-2023 по паритету покупательной способности, Россия вообще на шестом месте. Если грубо, это означает, что общий уровень цен в России ниже ее соседей по топ-10 типа Канады.

Топ-10 крупнейших экономик — 2023 с поправкой на покупательную способность их валют

(ВВП по ППС в трлн $, предварительная оценка)

1.Китай 33

2.США 26,9

3.Индия 13

4.Япония 6,5

5.Германия 5,5

6.Россия 4,99

7.Индонезия 4,4

8.Бразилия 4

9.Франция 3,87

10.Великобритания 3,85

(Данные МВФ)

А ЧТО НАМ С ЭТОГО

Объем экономики страны в долларах — это скорее чисто сравнительный показатель. Он тем не менее важен, поскольку показывает «вес» страны в экономическом плане. Ведь больше двух третьих общемирового ВВП приходится на топ-10 крупнейших в экономическом плане стран, и состав этого «топа» в последние годы остается почти неизменным.