Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

Россия впервые с 2014 года вошла в десятку крупнейших экономик мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия впервые с 2014 года вернулась в топ-10 крупнейших мировых экономик. По итогам прошлого года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов и стала восьмой по данному показателю. До этого РФ попадала в первую десятку в 2014 году.

В 2022 году крупнейшей мировой экономикой были США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов, после них шел Китай (17,94 триллиона), а третьей по традиции стала Япония (4,17 триллиона).

На четвертом месте расположилась Германия с 4,07 трлн, а на пятом - Индия с 3,4 трлн. Британия осталась на шестом месте (4,07 триллиона), Франция на седьмом (2,78 триллиона).

Девятую строчку заняла Канада с 2,24 трлн долларов, на десятое место опустилась Италия (2,01 триллиона) - в прошлом году она была на 8-м месте. А Южная Корея потеряла сразу три позиции и оказалась на 13 месте, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

Кроме того, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года упал до минимальных 16,6%. Это самый маленький показатель с 2002 года.