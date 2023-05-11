Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации: «Должен огорчить»

Евгений Петросян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Майские праздники чуть не привели в ужас поклонников творчества Евгения Вагановича Петросяна. Сообщалось, что 77-летнего артиста экстренно увезли на скорой прямо в первые праздничные дни. Якобы комедиант попал в реанимацию после установки зубного импланта. Однако потом Петросян сам вышел на связь, показался и дал ответ паникерам — мол, все хорошо.

Советский комик поздравил подписчиков с 9 мая, но, видимо, не все поверили в безупречное здоровье Евгения Вагановича. Люди продолжали и продолжали написывать ему в соцсети, которые наверняка мониторит пятая жена Петросяна Татьяна Брухунова. В итоге отвлекшийся на больничную койку артист опять вынужден был развернуто комментировать слухи об ухудшении здоровья.

— Во времена настали, — написал он в запрещенной соцсети. — На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!

При этом Петросян вспомнил, что в 60-е он читал со сцены множество фельетонов и интермедий. Один из сюжетов, по мнению артиста, идеально подходит для сложившейся ситуации.

— Лиса бежала по лесу, устала и присела отдохнуть на железнодорожных путях, положив свой красивый пушистый хвост на рельсы, — вспомнил сюжет Евгений Ваганович. — Так ей было почему-то удобно. Проехал поезд и отрезал лисе ее красивый и пушистый хвост. Лиса грустно посмотрела и сказала: «Вот времена настали! Ну, просто ничего положить нельзя!»

Ранее Петросян уверял, что сообщения об обнаружении у него кист в плечах недостоверны. И на самом деле он проходит в клинике плановую проверку, чувствуя себя нормально. 4 мая Евгений Ваганович сообщил о выписке.