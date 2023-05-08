Ослабевший после болезни Евгений Петросян обратился к россиянам

Евгений Петросян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В начале мая 77-летний артист не на шутку перепугал своих поклонников: сообщалось, что его экстренно госпитализировали в больницу из-за проблем с сердцем. Позже в прессе цитировалась его просьба не волноваться — мол, ничего страшного, плановое обследование, скоро домой. Но то были лишь слова, без видеоподтверждения. Опять же на плановое обследование на скорой не увозят.

К счастью, в больнице Евгению Вагановичу сумели помочь. А теперь он нашел в себе силы снять ролик для своего телеграм-канала. В кадре Петросян предстает у себя дома, в гостиной. На столе можно увидеть пышный букет сирени, а на стене за спиной артиста — икону Божьей матери. Как человек скромный, Евгений Ваганович не стал в лоб говорить о своем здоровье — он поздравил россиян с наступающим Днем Победы. А заодно зрители могут удостовериться в том, что с ним все в порядке.

«Великая Победа принесла нам жизнь, радость, - напомнил Петросян. - Очень бы хотелось, чтобы было у нас всегда взаимопонимание, особенно в трудную годину.. Жизнь показала, что мы объединились в едином порыве, мы хотим будущих побед и желаем того друг другу. Я надеюсь, что так и будет. Я верю, что так и будет! Я знаю, как мы любим нашу страну и очень-очень хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником вас, дорогие россияне. С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда».

Несмотря на позитивный настрой, Евгений Ваганович выглядит на этом видео не таким бодрым, все мы привыкли его видеть. Вопреки своему публичному образу он небрит и даже говорит медленнее обычного.

Как известно, Петросян — сердечник со стажем. Сообщалось, что у него стенокардия, а несколько лет назад он проходил через процедуру стентирования сосудов. Кроме того, ровно десять лет назад знаменитый кардиохирург Лео Бокерия заменил юмористу один из сердечных клапанов.

Пока артисту не до концертов - врачи прописали домашний режим. За реабилитацией Петросяна следит его жена — 34-летняя Татьяна Брухунова. Зарядом положительных эмоций с юмористом делится их с Татьяной сын — 3-летний Ваган.

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