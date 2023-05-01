Евгения Петросяна экстренно увезли в больницу

Евгений Петросян оказался в больнице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Евгения Петросяна срочно госпитализировали. Юмористу стало плохо в его квартире в центре Москвы. "Скорую" вызвала жена сатирика Татьяна Брухунова, которая и увидела, что с любимым не все хорошо.

Евгений Петросян проходит обследование для установки диагноза. Пятая жена юмориста Татьяна Брухова находится рядом с артистом. Как сообщили источники kp.ru, Евгения Вагановича увозили на "скорой". Ему стало плохо с сердцем.

Артист позже вышел на связь с публикой. Он сообщил, что врачи оставили его в больнице на ночь. "Ребят, не паникуйте. У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают", - цитирует его Пятый канал.

К слову, Петросян уже давно является "сердечником". Юмористу несколько лет назад делали стентирование. Ему заменили сердечный клапан и восстановили работу коронарных сосудов. Операция была в 2013 году.

Стоит отметить, что Евгений Ваганович рядом с Брухуновой в последнее время буквально расцвел. Легендарный юморист находился в отличной форме. Правда, для этого ему приходится прикладывать немало усилий.

Он несколько раз в неделю посещал тренажерный зал в элитной клинике. Там он проходил несколько курсов оздоровления, так как ощущает потерю сил. Петросян показал, как делает жим сидя.

Сатирик прорабатывал мышцы рук и ног. Из-за нагрузки мужчина время от времени задыхался. Все-так у него солидный возраст.

"Надо с этим бороться. Бороться со старостью. Не дать старости поработить себя. Бороться за свое здоровье, а, стало быть, за свою семью, чтобы она не лишалась главы семейства", - делился Евгений Ваганович.