Глава МЧС Куренков вновь посетил пострадавшие от пожаров населенные пункты в Курганской области

Руководитель чрезвычайного ведомства держит на контроле борьбу со стихией в Зауралье. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

В понедельник, 15 мая, глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков прибыл в Курганскую область.

Главная цель командировки - оценка мер поддержки и помощи населению, пострадавшему от недавних довольно крупных природных пожаров.

- Я обещал пострадавшим в результате пожаров в Курганской области, - заявил министр, - что в ближайшее время снова прилечу сюда и проверю, как проводится восстановление утраченных документов и реализуются меры социальной поддержки. (В предыдущий раз генерал Куренков был в Зауралья в самое тревожное время - 8 мая. - А.Г.) А, при необходимости, вынесу проблемные вопросы на рассмотрение на федеральный уровень.

Кстати, в тот приезд главы МЧС, как рассказал мне директор департамента информполитики Роман Охотенко, в считанные часы на борьбу с огнём были мобилизованы свыше 1300 человек, сюда стянули более 300 единиц техники. И - огонь отступил.

А пресс-служба МЧС (дежурный - Артём Шаров) утром в понедельник прислала «Комсомольской Правде» следующее сообщение:

«Александр Куренков проконтролирует организацию защиты населённых пунктов от природных пожаров, ход восстановительных работ в пострадавших сёлах… Министр совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершат облёт нескольких посёлков, где встретятся с местными жителями».

«В Курганской области огнеборцы и авиация чрезвычайного ведомства, - говорится в оперативной сводке,- продолжают работы по недопущению перехода лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты…»

Борьбу с огнём МЧС ведёт успешно.