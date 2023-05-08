Сразу несколько регионов столкнулись за последние дни с сильными пожарами. Фото: Игорь САБАТАЛОВ

В лесах, по которым пронесся огонь, - ковер из пепла, деревья в тлеющих проплешинах и зловещая тишина. В поселках – обуглившиеся остовы домов, заборов, печей и печных труб. В воздухе висит молочная дымка, гарь въедается в кожу и легкие…

ПОДОЗРЕВАЮТ ХАЛАТНОСТЬ

Сразу несколько регионов столкнулись за последние дни с сильными пожарами. В этот период спасатели всегда начеку – масштабные лесные пожары тушат почти каждый год. Однако в этот раз больше так называемых ландшафтных, когда масштабы шире и есть угроза населенным пунктам. Накануне майских праздников пожароопасный сезон «Авиалесохрана» объявила в 81 субъекте РФ. С 4 мая огонь больше всего бед наделал в Тюменской, Курганской, Свердловской областях.

Города окутывает смог от лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда потушат, разберутся, из-за чего все это случилось. Однако первым делом следователи ищут признаки человеческой халатности (ст. 293 УК РФ). Ведь частая причина пожаров - поджог сухой травы: кто порядок так наводит, а кто-то жжет траву в надежде вывести клещей, хотя этот народный метод не работает – сколько раз говорили. Теплая погода и сильный порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня и от непотушенного окурка или разожженного костра или мангала.

АД В УСПЕНКЕ

В селе Успенка вечером 4 мая все было как в фильме-катастрофе. Пожар вспыхнул около шести вечера в лесу и, стремительно пожирая зеленые гектары, двинул к населенным пунктам. Жителей ближайшего села Успенка успели предупредить, и многие, схватив документы, выбежали на улицу. Но за несколько часов охватил почти все село.

За несколько часов огонь охватил почти все село. Фото: Игорь САБАТАЛОВ

- Все кричали: «Уходите из домов, быстрей-быстрей!», - рассказывали очевидцы. – Когда началась эвакуация, никакого пожара еще не было. Но огонь очень быстро шел. У кого-то сгорело все. Но есть и счастливчики, у которых только траву во дворе выжгло, а дом уцелел.

Леса все еще горят Фото: СОЦСЕТИ

Из Успенки эвакуировали около 500 человек. Среди них — 45 постояльцев дома престарелых «Милосердие» и 370 детей из психоневрологического интерната. В селе уничтожено 13 домов, еще около 20 обгорели. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако у некоторых жителей погибли домашние животные: коровы, козы.

Из Успенки эвакуировали около 500 человек Фото: СОЦСЕТИ

На утро 8 мая, по официальным данным местных властей, более сорока домов уничтожены в четырех населенных пунктах. В Тюменской, Уватской, Тобольской, Ишимской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). Леса все еще горят – зафиксированы 12 очагов. В Тюмени, которая оказалась окружена пожарами, люди жалуются на запах гари и плотную дымку над городом.

Дым и гарь от пожара доносятся до населенных пунктов. Фото: Игорь САБАТАЛОВ

С 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим ЧС. Запретили пикники, закрыли места отдыха. Праздничные мероприятия ко Дню Победы отложили.

Огонь локализуют и тушат более тысячи человек – пожарные и волонтеры. Добровольцы объединяются в группы, привозят еду и воду, или же едут помогать спасать лес. Таких неравнодушных много и, сетуют спасатели, их автомобили даже мешают проезду спецтехники. Сообщают об одном погибшем при тушении пожара в Нижнетавдинском районе - 49-летнем добровольце.

ШЕСТЬ ПОГИБШИХ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Курганской области также объявили режим ЧС. Жара до 30 градусов, порывистый ветер до 30 м\с помогли стихии разгуляться. Местные жители рассказывают, что видели огненные смерчи высотой до 10 метров. По информации ТАСС, шесть человек погибли, 14 госпитализированы с разными травмами, в основном ожогами. Огонь уничтожил 42 дома. Губернатор Вадим Шумков пообещал погорельцам, потерявшим имущество частично или полностью, выплатить по 10-50 тысяч рублей.

На территории Свердловской области 7 мая зафиксировали 70 природных пожаров общей площадью более 51 тысячи гектаров, на территории 16 городских округов. Самая сложная ситуация в Асбесте, Реже, Тугулыме. Благо, без жертв. К 8 мая примерно треть потушили и ситуацию стабилизировали, отчитались в региональном МЧС.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТУШАТ ПАРК

Пятый день тушат пожар и в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. Уменьшить площадь пожара удалось почти вдвое (с 93 о 35 гектаров), однако спасателям мешает сильный ветер. Там тоже подозревают, что причина ЧП - незатушенный костер, который оставили туристы-сплавщики.

Дым от пожара виден издалека. Фото: соцсети

Стихия все еще бушует и, по прогнозам, ситуация повышенной опасности продлится как минимум 1-2 дня. В Рослесхозе журналистам сообщили, что на особом контроле Дальний Восток, Урал, Сибирь, Поволжье и юг страны. В европейской части России риск возгораний снизили дожди и похолодание.