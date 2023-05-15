Продюсер Дворцов призвал запретить выступления в России Максима Галкина* Фото: Иван МАКЕЕВ

Никогда такого не было, и вот опять: очередной иноагент, который гордился своим статусом и успешно монетизировал его за рубежом, обратился в суд с иском к Минюсту. На этот раз своё иностранное агентство оспаривает Максим Галкин*, а последние новости свидетельствуют, что незадолго до это аналогичный иск подала певица Земфира*.

Дело иноагента Галкина* будет рассматривать Замоскворецкий районный суд Москвы: документы поступили 11 мая, но предварительное заседание пока не назначено. Будет ли беглый юморист присутствовать лично (что вряд ли), либо его интересы представит адвокат, тоже на данный момент не известно.

Но главный вопрос у обывателей - чего, собственного, добивается Максим Галкин*? Зачем вся эта канитель, если несколько месяцев мужа Пугачевой всё устраивало? Не секрет, что статуса иноагента многие добиваются специально, чтобы как можно громче выразить своё несогласие и получше устроиться за рубежом. В какой-то мере это даже престижно: например, группа Little Big нарывалась на неприятности, катаясь на скейте в виде креста в православное Рождество, а получив статус иностранного агента, отмечала это событие на американских берегах бутылкой дорогого шампанского. А в случае с Галкиным, последние новости о его статусе дали еще и новый повод для шуток: чем не подарок судьбы?

- Полагаю, что последние несколько месяцев Максим Галкин* имеет совсем не тот уровень дохода, к которому он привык, - комментирует иск юмориста адвокат Тимур Матвеев. - Из-за статуса иноагента он ограничен в финансовом плане: не может иметь госконтракты, сниматься в рекламе и так далее, ведь для его партнеров в России это будет расценено как финансирование иностранного агента. Конечно, никто на такое не пойдет. Более того, юморист даже свой замок в деревне Грязь не может продать по тем же причинам. Поэтому интерес у Максима Галкина* непраздный, хотя его действия и выглядят нелогично. Однако, на мой взгляд, для таких персон, как Галкин и Земфира, прогноз по судебному спору негативный: вряд ли им удастся оспорить свой статус.

Между тем, некоторые иноагенты, которые обращались в суд с тем же требованием, объясняли свои иски банальным интересом: мол, при вынесении решения о признании иностранным агентом никаких обоснований интересанту Минюст не предоставляет. И судебное разбирательство - якобы единственный способ узнать, за что именно тебе присвоили "звание".

- К таким объяснениям я бы не относился серьезно. У нас по Закону об информации каждый иноагент может напрямую обратиться в Минюст за разъяснениями вместо того, чтобы судиться, - добавляет адвокат Матвеев.

Тем временем, последняя новость о суде иноагента Галкина* вызвала возмущение коллег по шоу-бизнесу.

- В отношении него я бы провел жесткую политику, запретив его выступления на территории Российской Федерации, - заявил KP.RU продюсер Сергей Дворцов. - Таким образом, даже вернувшись, он не получил бы ни былых денег, ни славы. Думаю, что у Галкина*, что у Земфиры исключительно корыстный интерес. Люди профукали все деньги, а в России у их коллег всё хорошо: есть концерты, корпоративы, гастрольные туры. Уверен, что они не хотят терять российскую публику и уже думают о возвращении. Но будь моя воля, я бы запретил им заниматься концертной деятельностью в РФ.

*Признан иностранным агентом в России.