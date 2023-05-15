Максим Галкин* намерен оспорить решение Минюста о включении его в реестр иноагентов

Максим Галкин*. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Максим Галкин* подал заявление в Замоскворецкий суд Москвы, в котором требует от Министерства юстиции РФ снять с него статус иноагента.

Как пишет РИА Новости, суд принял заявление шоумена к рассмотрению 11 мая, но первое заседание по делу пока не назначено. Как ранее писал сайт KP.RU, Минюст РФ внес Максима Галкина*, который уехал из России в конце февраля 2022 года, в список иноагентов в сентябре того же года. Такое решение было принято в связи с тем, что шоумен на своих зарубежных концертах неоднократно показывал номера с антипатриотичными высказываниями, а также распространял в социальных сетях недостоверную информацию о ходе специальной военной операции.

В свою очередь, муж Аллы Пугачевой, комментируя решение Минюста, заявил, что решение ведомства для него стало неожиданностью. По словам Галкина*, он никогда не занимался политической деятельностью. Шоумен также признался, что действительно получал деньги за выступления на Украине, но отметил, что последний раз это было 10 лет назад.

* лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом