Ученые совершили прорыв в лечении болезни, которая убила Стива Джобса

Сооснователю и экс-главе компании Apple Стиву Джобсу, у которого рак поджелудочной диагностировали в 2004 году, удалось прожить 7 лет Фото: EAST NEWS

Этот вид рака считается одним из самых смертоносных и трудноизлечимых. Из-за особенностей расположения поджелудочной железы опухоли в ней обычно удается обнаружить только на поздних стадиях, поясняют врачи. В течение 5 лет после постановки диагноза умирает около 90% пациентов. Сооснователю и экс-главе компании Apple Стиву Джобсу, у которого рак поджелудочной диагностировали в 2004 году, удалось прожить 7 лет. И это практически рекорд.

Но область науки, направленная на борьбу против рака, к счастью, развивается очень стремительно. Каждый год, прожитый больным, добавляет шансов, что появится новый эффективный метод лечения, говорят онкологи. Исследование, проведенное медиками и учеными из Нью-Йорка, дает надежду пациентам с агрессивными формами рака поджелудочной железы.

ОТ ПРИВИВОК ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА К АНТИОПУХОЛЕВЫМ ВАКЦИНАМ

Врачи Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке (США) впервые успешно испытали РНК-вакцину против рака поджелудочной железы (РПЖ). Причем, речь идет не об экспериментах на лабораторных животных. А об эффективном лечении людей, которым был поставлен диагноз «протоковая аденокарцинома поджелудочной железы». Это один из самых распространенных типов РПЖ с высокой летальностью.

Название «РНК-вакцина» оказалось на слуху у многих после начала эпидемии COVID-19. Прививки против коронавируса, основанные на такой технологии, широко применялись в разгар пандемии в Европе и в США. Препарат компании «Пфайзер» стал первой в истории человечества зарегистрированной РНК-вакциной.

Антиопухолевая вакцина не совсем то же, что прививка. Последняя, как правило, вводится здоровым людям для профилактики и защиты от заболевания. Задача противораковой вакцины - стимулировать иммунную систему больного человека. Повысить ее эффективность в борьбе с опухолью. Такие препараты не могут предотвратить рак у здоровых. Но способны успешно лечить онкологические заболевания.

«ИММУННАЯ АТАКА»

«Исследование продемонстрировало, что разработанная нами индивидуализированная РНК-вакцина привела к выработке большого количества Т-клеток (разновидность иммунных клеток. - Ред.), атакующих опухоль. Такой эффект отмечен у 50% пациентов с тяжелыми формами рака поджелудочной железы», - сообщают авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature. «Иммунное оружие» против опухоли сохранилось в организме больных в течение срока наблюдения, который составил не менее 2-х лет.

Для создания вакцины исследователи детально изучили образцы раковых клеток каждого пациента. Таким образом, удалось вычислить мишени - так называемые неоантигены опухоли. Затем с помощью сложной технологии с применением РНК-конструкций ученые смогли добиться увеличения количества иммунных Т-клеток, способных распознавать и запускать уничтожение врага.

Для каждого больного вакцина разрабатывалась индивидуально, поскольку даже при одном и том же типе рака опухолевые клетки у разных пациентов могут серьезно отличаться.

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ

«Мы пролечили 16 пациентов. Высокий уровень неоантиген-специфических Т-клеток (то есть распознающих мишени в опухоли. - Ред.) был отмечен у 8 из 16 человек. Используя математическую модель и функциональные тесты, мы обнаружили, что Т-клетки, размноженные вакциной, составляют до 10% всех Т-клеток крови», - описывают свой успех авторы научной работы. Таким образом, новая РНК-вакцина сработала у половины пациентов. Они избежали появления метастазов в течение последующих 13-18 месяцев. В то время как у всех больных, проходивших лечение с помощью ранее известных лекарств, в этот срок появились вторичные опухоли.

Обычно считается, что для эффективности вакцины человек должен иметь хорошо работающую иммунную систему, отмечают ученые. При раке, особенно на поздних стадиях, огромная проблема заключается в глобальном нарушении иммунитета. Однако вакцины нового поколения позволяют, с одной стороны, эффективно стимулировать иммунную систему - мы видим рост количества Т-клеток. А с другой стороны, обучать иммунные клетки распознаванию и уничтожению врага. За этим подходом будущее успешного лечения многих заболеваний, считают эксперты.