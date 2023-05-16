В США признали выдумкой пришитую Трампу «руку Москвы»: вскрылись страшные дела Хиллари Клинтон ради устранения конкурента

В США признали выдумкой пришитую Трампу «руку Москвы» Фото: REUTERS

В опубликованном вчера докладе спецпрокурора минюста США Джона Дарэма утверждается: ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Там же говорится, что штаб бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон сфабриковала историю о связях Дональда Трампа с Россией, чтобы уничтожить конкурента, но в отношении демократов ФБР проводить расследование не стало.

Никакой Америки этот доклад, конечно же, не открывает. «Мулька» про то, как Кремль привел в Белый дом «несистемщика» Трампа была столь топорной, что верить в нее избиратель мог только под сильным воздействием медийных опиатов, подконтрольных демпартии США. Правда, «дело шить» Трампу без участия спецслужб и прокурорских было никак. Вот и появилась череда свидетелей, которыми занимались спецпрокуроры. Но ни к чему реальному это так и не привело. Хотя очень хотелось.

Дональд все же выиграл у Хиллари, хотя против него и его штаба велась, как сейчас окончательно подтверждено, незаконная слежка. Уже после вступления Трампа в должность президента его преследование не прекращалось, поиски не существовавшего «русского следа» яростно продолжались. И если реальных юридических последствий для президента-республиканца они не имели, то их политическое влияние было очевидным. Под небывалым давлением Трамп, во время предвыборной кампании бодро повторявший, что он «поладит с Россией», стал разрушать наши отношения и дипломатические связи так, как этого не делал никто из его предшественников. Мотив очевидный - показать, какой он «крутой» в отношениях с Москвой, чтобы выйти из-под удара «глубинного государства».

Но Трампу, пошедшему на второй срок, это не помогло. В США, как уже весьма очевидно, кампанию выигрывает не тот, за кого большинство избирателей, а тот, за кого это самое «глубинное государство». Причем изобретательности особой даже не надо. Вот недавно выяснилось, что и штаб Байдена, а конкретно один из его руководителей нынешний госсекретарь Блинкен, в борьбе с Трампом уже в 2020-м тоже использовал откровенную «липу». По просьбе Блинкена экс-директор ЦРУ Майк Морелл организовал письмо 51 высокопоставленного сотрудника спецслужб, в котором они утверждали, что все сведения о махинациях семьи Байденов - фальсификация спецслужб России. Тем самым из рук Трампа выбивался сильнейший компромат на соперника, а против него самого опять возникал мотив «кукловодов из Кремля».

Сегодня, когда после начала СВО на Украине отношения Москвы и Вашингтона находятся на самой низкой точке за десятилетия и, как выражаются эксперты, прогноз отрицательный, страсти по «руке Кремля», продвигающей в Белый дом своего ставленника, выглядят уже даже не смешно. Поражает цинизм, с которым делается политика в стране, называющей себя «лидером свободного мира». Вот уж действительно, вляпались в известную субстанцию, отряхнулись и дальше пошли как ни в чем не бывало…

Была в советские времена такая горькая шутка: «Спи спокойно, дорогой товарищ. Факты не подтвердились…» В сегодняшних американских реалиях это может трактоваться совсем иначе. Во-первых, если все-таки признали, что «факты не подтвердились», значит, идет жестокая внутренняя борьба, которую скрыть невозможно.

Во-вторых, трудно представить Трампа «политическим трупом», которому вскрывшаяся правда уже безразлична. «Американское общество было обмануто» - отозвался бывший президент на доклад спецпрокурора в своей соцсети Truth Social. А кто заплатит за этот обман? Вот этим, судя по всему, и займется в ближайшее время наиболее перспективный кандидат в президенты от республиканцев.