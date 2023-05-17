Минобороны России сообщило об уничтожении крупного склада боеприпасов в Николаеве

Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России заявило о нанесении минувшей ночью группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев.

«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что российские военные наносят удары по военным объектам на территории заводских предприятий ночью, чтобы не пострадали рабочие.

А вот по позициями ВСУ удары наносятся в любое время дня и ночи. Генерал-лейтенант сообщил о новых потерях вооруженных формирований киевского режима за сутки: на Купянском направлении уничтожено 115 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 70 военнослужащих, на Донецком 360, на Южно-Донецком и Запорожском до 150, на Херсонском до 40.

Кроме ликвидации 735 вооруженных наемников киевского режима наши воины уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ, гаубицу L-119 из Великобритании, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 из США, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Конашенков отметил боевую работу подразделений 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Воины полка отразили две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Во время этих кровопролитных боев было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами Артемовска. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Но наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», - сообщил Конашенков.

Генерал обратил внимание, что авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

При этом оперативно-тактическая и армейская авиация поразила в Херсоне пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ, в районе острова Великий Херсонской области - наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ, а в Запорожской области - пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ, также нашей артиллерией были сожжены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Генерал поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 19 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

427 - самолетов.

233 - вертолета.

4197 - беспилотных летательных аппаратов.

422 - зенитных ракетных комплекса.

9206 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4837 - орудий полевой артиллерии и минометов.

10267 - единиц специальной военной автомобильной техники.