Минобороны России сообщило об уничтожении крупного склада боеприпасов в Николаеве

Игорь Конашенков.
Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны России заявило о нанесении минувшей ночью группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев.
«Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Отметим, что российские военные наносят удары по военным объектам на территории заводских предприятий ночью, чтобы не пострадали рабочие.
А вот по позициями ВСУ удары наносятся в любое время дня и ночи. Генерал-лейтенант сообщил о новых потерях вооруженных формирований киевского режима за сутки: на Купянском направлении уничтожено 115 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 70 военнослужащих, на Донецком 360, на Южно-Донецком и Запорожском до 150, на Херсонском до 40.
Кроме ликвидации 735 вооруженных наемников киевского режима наши воины уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ, гаубицу L-119 из Великобритании, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 из США, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Конашенков отметил боевую работу подразделений 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Воины полка отразили две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Во время этих кровопролитных боев было уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк.
«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами Артемовска. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Но наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ. В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», - сообщил Конашенков.
Генерал обратил внимание, что авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.
При этом оперативно-тактическая и армейская авиация поразила в Херсоне пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ, в районе острова Великий Херсонской области - наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ, а в Запорожской области - пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ, также нашей артиллерией были сожжены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
Генерал поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и 19 украинских беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
427 - самолетов.
233 - вертолета.
4197 - беспилотных летательных аппаратов.
422 - зенитных ракетных комплекса.
9206 - танков и других боевых бронированных машин.
1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
4837 - орудий полевой артиллерии и минометов.
10267 - единиц специальной военной автомобильной техники.