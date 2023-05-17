Российские войска нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

На прошлой неделе российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Херсонской области. Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на среду, 17 мая, российские войска нанесли групповой удар по крупному складу боеприпасов, расположенному на территории судоремонтного предприятия в Николаеве. Отмечается, что цели удара были достигнуты.

«Ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев», - сказано в сводке российского военного ведомства.

Напомним, на прошлой неделе российские войска уничтожили склады боеприпасов украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР) и Херсонской области. Как заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, около Краматорска был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54 механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в районе Херсона уничтожили склад снарядов 124 бригады территориальной обороны.