В Минобре рассказали, кто сможет поступить в вуз без экзаменов

Обсуждали сразу много текущих тем Фото: REUTERS

В среду у Владимира Путина прошло большое совещание с правительством. Обсуждали сразу много текущих тем, начиная с пожаров на Урале и заканчивая развитием Севморпути. Мы собрали самое главное из прошедшего мероприятия:

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И КЛИМАТ

Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что «пожароопасный сезон» начался во всех регионах страны. Пока больше всех страдают Свердловская, Курганская и Тюменская области.

- Из-за пожаров люди потеряли не только жилье, но и транспорт, домашний скот. Предлагаем оказать разовую помощь по отдельному поручению, - сказал министр.

- Помощь людям – само собой разумеется. Надо учесть при принятии оперативных решений, - согласился президент.

Дальше о ситуации рассказали уральские губернаторы. Каждый, в общем, описал похожую картину: в последние годы весна получается сухой и ветренной, плюс человеческий фактор, а в итоге пожары.

Владимир Владимирович эти доклады выслушал с несколько утомленным видом, а потом заявил:

- Мы многократно к этому возвращаемся и некоторые вещи уже обсуждаем по второму, третьему кругу. Нужно подготовить обязательно проект поручений и вернуться к некоторым вопросам. Имеется в виду ширина рубок и так далее. Я понимаю, здесь всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов и необходимостью обеспечить их рациональное использование с одной стороны и с другой стороны обеспечить безопасность. Все это ясно, но надо исходить из тех реалий, с которыми мы сталкиваемся и которые диктуют нам необходимость принятия соответствующих решений.

БОРЬБА С МУСОРОМ

Вице-премьер Виктория Абрамченко напомнила, что к 2027 году вся упаковка – на которую приходится половина образующегося мусора – должна перерабатываться. Но сейчас вторую жизнь получает только 30% упаковки.

Причина: уловки недобросовестного бизнеса. Компании либо вообще ничего не делают, либо оформляют липовые бумаги о переработке.

В правительстве решили переложить обязанность утилизировать упаковку с производителей товара на производителей тары. Это и контроль упростит, и стимулирует бизнес использовать более экологичные материалы. Ведь за них введут пониженные сборы.

СЕВМОРПУТЬ

Президенту рассказали, что создание Севморпути идет полным ходом. Строится пять атомных ледоколов, четыре плавучие АЭС.

- Модернизируется 14 портов, - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Уже сейчас по Севморпути перевозится в пять раз больше товаров, чем в СССР.

- К 2030 году 200 млн. тонн грузоперевозки должно быть. Чтобы обеспечить выполнение цели – обязательно надо реализовать эти планы. Но не только… Еще три аварийно-спасательных центра МЧС надо построить. Это требует определенных денег. Без финансового обеспечения ничего сделать не получится. Но развитие Севморпути – очевидный стратегический приоритет. Не стоит экономить и сокращать, - распорядился Владимир Владимирович.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Глава Минобра Валерий Фальков по просьбе президента рассказал о приемной кампании. В этом году предусмотрено 626 тысяч бюджетных мест. Больше всего их будет на трех направлениях: инженерное дело, технологии, технологические науки.

- Еще среди школьников популярно IT, - добавил министр.

Фальков рассказал о новациях этого года. Герои России, кавалеры трех орденов Мужества и их дети могут поступить без экзаменов. Дети участников СВО, раненых или погибших бойцов будут сдавать экзамены (или проходить по баллам ЕГЭ), но для них выделена отдельная квота в 10% бюджетных мест.

- Выпускники школ из новых субъектов смогут поступить в вузы как по внутренним экзаменам, так и по баллам ЕГЭ, - отметил глава Минобра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поддержал перевыборы сразу двух дальневосточных губернаторов

Президентское одобрение получили главы Новосибирской и Амурской областей (подробнее)

«Отцы избегают ответственности»: Москалькова предложила Путину создать в России специальный «алиментный фонд»

Он мог бы повысить сборы алиментов. А то сейчас многие отцы бегают от ответственности, а искать правды матерям приходится самостоятельно (подробнее)