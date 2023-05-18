Александр Куренков - Владимиру Путину: Для стабилизации обстановки, связанной с пожарами на Урале, привлечено свыше 2 тысяч человек и более 300 единиц техники

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как мы уже сообщали, руководитель чрезвычайного ведомства, генерал-лейтенант Александр Куренков в понедельник, 15 мая, начал инспекционную поездку по регионам страны, наиболее пострадавшим от наводнений и пожаров.

За эти дни министр побывал в Курганской, Иркутской, Тюменской и Свердловской областях.

Главная цель командировки главы чрезвычайного ведомства - проконтролировать ход спасательных операций, а - также работу по преодолению последствий стихийных бедствий.

И, конечно же, обязательный пункт в программе - встречи с населением, оказание помощи людям, пострадавшим от стихии.

В среду, 17 мая, находясь в Забайкальском крае, Александр Куренков - с помощью ВКС (видеоконференцсвязь) принял участие в совещании, которое проводил Владимир Путин - по лесопожарной обстановке в Уральском федеральном округе

Дело в том, что, начиная ещё с 25 апреля, здесь сложилась наиболее острая ситуация.

В Свердловской, Курганской и Тюменской областях в 25 населенных пунктах повреждены более 6 тысяч строений, в том числе 802 жилых дома.

- …- К локализации и тушению природных пожаров привлечены свыше 2 тысяч человек и более 300 единиц техники, в том числе 21 воздушное судно, - доложил министр главе государства. - Основные усилия МЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, привлекаются аэромобильные группировки соседних регионов, подразделения спасательных центров.

Кстати, накануне оперативного совещания с президентом министр побывал во всех населённых пунктах, пострадавших от пожаров, встретился с жителями.

Александр Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению. Это позволит поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Министр проинспектировал ход восстановительных работ и в Забайкалье (а здесь люди столкнулись и с наводнениями, и с пожарами).

«Под руководством Александра Куренкова были рассмотрены вопросы оказания комплексной помощи гражданам, утратившим жилье, в частности, в населенных пунктах Баляга и Борзя», - читаем в оперативной сводке.

И ещё: «Приняты все первоочередные меры для ликвидации последствий пожаров и поддержки жителей. Были развернуты пункты временного размещения. Восстановлены все документы и банковские карты погорельцев».

- Сейчас самая главная наша задача - восстановление жилья, - рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов. - В Баляге планируем построить 8 индивидуальных домов площадью от 36 до 75 квадратных метров. Определили участки, выбрали подрядную организацию. Буквально в ближайшее время начнём строительство. В Борзе проводим подбор жилых помещений из маневренного фонда города.