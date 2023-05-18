Вскрылась страшная правда о трансгендерах: клиники зарабатывают миллионы на детях, убеждая их сменить пол и калеча жизни

Откровения медсестры Сью Эванс, работавшей в GIDS с 2003 года ужасают

Клиника в городе Тавистоке на крайнем юго-западе Англии долгие годы считалась мировым эталоном по части терапии для пациентов с проблемами психического здоровья. Но с началом нынешнего века, ознаменовавшимся буйным расцветом всевозможных сексменьшинств, тамошние медики решили не отставать от модного поветрия и хорошенько на нем заработать. В клинике создали новую структуру - Службу развития гендерной идентичности (GIDS). Занялась она тем, что принимала подростков, которые по каким-каким-то причинам решили, что их тело не соответствует их же собственным представлениям о своем поле. Поначалу это в основном были юноши, как правило, страдавшие аутизмом или подверженные синдрому тревожности. В год таких пациентов насчитывалось 70-90. Небольшая группа психотерапевтов выслушивала молодых людей, изучала их мотивы, назначала необходимую терапию и лишь в редких случаях применяла лекарства, блокирующие половое созревание, прописывая их только тем, кому уже исполнилось 16.

Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И в медицинском деле - тоже. Число клиентов, подогреваемых настроениями в обществе, стремительно росло, поэтому руководство клиники решило не тратить время на долгое и сложное психологическое лечение, а просто делать деньги на наивных желаниях своих пациентов. Хотите сменить гендер? Без проблем! И не важно, достигли вы совершеннолетия или нет. Только оплатите счет.

Газета Daily Mail опубликовала рассказ медсестры Сью Эванс, работавшей в GIDS с 2003 года. Ее откровения ужасают.

- Бывает, что подросток захочет жить в своей взрослой жизни как трансгендер, но крайне важно, чтобы у него или у нее была возможность подумать об этом и тщательно все взвесить, - говорит Эванс. - Я с нетерпением ждала возможности попытаться помочь этим проблемным молодым людям. В действительности же они стали жертвами того, что, по сути, было масштабным медицинским экспериментом. Речь шла о подавляющих природные половые гормоны сильнодействующих препаратах, безопасность которых в долгосрочной перспективе не была подтверждена, и последующем хирургическом вмешательстве.

На летучках в клинике врачи наперебой докладывали, что назначают молодым пациентам терапию в виде блокаторов полового созревания, всего лишь пару раз пообщавшись с ними.

- Я подумала: «Это слишком быстро», - вспоминает медсестра. - У меня просто упало сердце. Я была потрясена.

Вскоре стало ясно, что на сотрудников медучреждения давят мощные лоббистские организации в поддержку трансгендеров - Gires и Mermaids («Русалки»). На собраниях то и дело говорили: «Нам это посоветовали «Русалки».

К 2021 году GIDS занимала уже целый этаж в лондонской штаб-квартире клиники и набирала обороты: в том году было более 5000 обращений. Значительную часть составляли девочки-подростки, переживающие наступление половой зрелости, у которых до этого никогда не проявлялось признаков гендерного раздвоения. И возраст, в котором назначали опасные лекарства, становился все моложе.

- Они стали давать блокаторы полового созревания детям в возрасте от 10 до 11 лет, - ужасается Сью. - А в оправдание говорили: «О, эти дети знают, кто они такие, они уверены». Хотя как в такие годы можно принимать серьезное решение на всю оставшуюся жизнь?

Эванс забила тревогу, но ее тут же принялись травить коллеги. Медсестру стали называть «трансфобом», пеняли на то, что, например, в отчете об обследовании 14-летнего мальчика, пожелавшего сменить пол, она писала о нем в мужском роде и не назвала подростка его «предпочтительным» женским именем.

Однажды Сью набралась смелости и прямо спросила директора GIDS, почему они вообще должны предлагать препараты, блокирующие половое созревание. И он так же прямо ответил: «Потому что иначе они не пришли бы». То есть работаем по известному принципу - любой каприз за ваши деньги. А молодежь - она капризная.

Не в силах справиться с творящимся в клинике, Эванс решила уволиться. Да и здоровье расшаталось: головные боли, бессонница стали частью ее рабочего дня. Но свою борьбу за справедливость она не прекратила. Сью связалась с врачами-единомышленниками, родителями изуродованных тинэйджеров, повзрослевшими подростками, которые в свое время принимали блокаторы созревания в GIDS, и осознавшими потом, какую глупость они сотворили. Был подан коллективный иск в суд с требованием пересмотреть вопрос, что дети младше 16 лет могут давать квалифицированное согласие на экспериментальное лечение. После долгих судебных боданий в 2022 году был опубликован авторитетный медицинский отчет, в котором делался вывод, что GIDS не соответствовала поставленным целям и что медикаментозному лечению детей не хватало достаточной доказательной базы. Организацию было приказано закрыть.

Но кто теперь поможет тысячам людей, жизнь которых в молодости была изувечена алчными эскулапами из Тавистокской клиники?

Читатели публикации в Daily Mail тоже не испытывают на этот счет особого оптимизма.

«Проблема в том, что существует не одна такая больница. Закроют одну - тут же появится другая, если правительство, наконец, не положит этому конец», - пишет в отзывах читатель под ником JackAndy. «Кто-то делает хорошие деньги на таких услугах. Им нужно все больше и больше клиентов, чтобы денежный поток не иссякал», - отмечает Jax.

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