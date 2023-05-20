Жена сделала пугающее заявление об Эммануиле Виторгане: что случилось с актером

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жена Эммануила Виторгана сделала пугающее заявление. Ирина Млодик просила ни о чем ее не спрашивать и пожелать удачи. Перепуганные поклонники оставили десятки сообщений в соцсетях артистов. И вот, наконец, Эммануил Гедеонович вышел на связь.

Почти сутки россияне буквально молятся за здоровье Эммануила Виторгана. Его жена Ирина Млодик сообщила, что знаменитый актер попал в больницу. "Друзья, пожелайте нам... Ни пуха, ни пера! Ничего не спрашивайте..." - написала в блоге Млодик.

Поклонники утешали Ирину и друг друга, призывая надеяться на лучшее. И вот на связь вышел сам Эммануил Гедеонович. Он обратился к публике из больницы.

"Уважаемые люди! Знакомые и не знакомые! Обомлел… Сколько же добрых слов вы написали! Все позади… Благодарю вас за поддержку! Особое спасибо моей супруге Ирине..." - написал 83-летний многодетный отец.

После чего актер поблагодарил врачей-кардиологов. "Низкий поклон моим докторам", - заявил Виторган. Вероятно, проблемы со здоровьем знаменитости связаны с сердцем.

Стоит отметить, что в 2021 году артист резко почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с внутренним кровотечением. Он не мог даже стоять. Оказалось, что у знаменитости лопнул сосуд в желудке.

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