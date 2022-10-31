Внук Эммануила Виторгана покинул Россию и служит в израильской армии

Знаменитый дедушка рассказал, что это было осознанным решением молодого человека Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Старший внук Эммануила Виторгана несколько месяцев назад переехал в Израиль. Там Даниил пошел служить в армию. Знаменитый дедушка рассказал, что это было осознанным решением молодого человека. Несколько лет назад парень прошел срочную службу в России.

Старшие внуки Эммануила Виторгана обживаются на новом месте. Полина и Даниил совсем взрослые. Они давно живут самостоятельно. Не так давно перебрались в Израиль.

На днях стало известно, что 22-летний Даниил пошел служить в местную армию. "Он знает, чего хочет. Это самое главное", - рассказал Эммануил Гедеонович в очередном выпуске шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Фото: соцсети

Знаменитый артист заявил, что внук спокоен и совсем не переживает, потому что это было его осознанным решением. Тем более служит он уже не в первый раз. Несколько лет назад наследник отдал долг российской армии.

Фото: соцсети

Отметим, до 13 лет Даниил жил в Москве с родителями, а затем уехал учиться в престижную школу в Англии. Вернувшись в Россию, парень не поступив с первого раза в театральный, потому пошел учиться на оператора. А через год и вовсе ушел в армию. После дембеля окончил театральный, но пока так и не нашел себя. В итоге отправился служить по контракту, но теперь уже в израильской армии.