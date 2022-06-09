Жена Эммануила Виторгана выступила с заявлением о Никите Михалкове

Эммануил Виторган и Ирина Млодик Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик не так давно угодили в скандал. Супругов обвинили чуть ли не в побеге из России, когда они вместе с маленькими дочками Этель и Кларочкой улетели в Европу. Даже Никита Михалков высказался о "побеге Виторгана". Артист оскорбился до глубины души. К счастью, конфликт удалось разрешить.

Режиссер Никита Михалков принес извинения актеру Эммануилу Виторгану и его жене Ирине Млодик. В одном из выпусков программы "Бесогон" сообщалось о том, что Виторган "сделал свой выбор" и "навсегда сбежал с семьей из страны".

Эммануил Гедеонович после этого подвергся травле. Злопыхатели стали обвинять его чуть ли не "в предательстве Родины", некоторые называли его "эмигрантом".

Звезда "Чародеев" заявил, что его оклеветали, и потребовал, чтобы репортеры выпустили официальное опровержение озвученной в эфире информации. Актер объяснил свой отъезд из России запланированным отдыхом и отметил, что продолжает жить в родной стране и не собирается эмигрировать. "Редакторы программы «Бесогон» дали в эфир непроверенную и недостоверную информацию, чем спровоцировали волну вопросов и негатива в адрес моей семьи и меня", - переживал Виторган.

82-летний народный артист вернулся в Москву в середине марта. Он даже поведал о том, с какими трудностями прилетел домой. "Не буду рассказывать, как это было непросто. Воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы", - делился актер.

Виторган и Млодик и сейчас находятся в столице. "Никита Михалков извинился. Позвонил лично", - цитирует Ирину Teleprogramma.pro.