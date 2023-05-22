Вопрос дня: Какой вас самый любимый московский музей?

В «Ночь музеев» кто-то отважно щекотал динозавров, не боясь ничего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Павел Гнилорыбов, основатель проекта «Моспешком»:

- Между Шабловкой и Ленинским проспектом есть Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. В мегаполисе очень немного таких, которые о повседневной жизни Москвы и москвичей рассказывают. А тут вы получите представление о том, что пожертвования на благотворительность в XIX и XX веках делали не только Морозов и Третьяков. Еще из маленьких и любимых - Музей «Огни Москвы» между Маросейкой и Мясницкой.

Алексей Куделин (Вася Ложкин), художник и музыкант :

- Я, признаться, не особо люблю изобразительное искусство, да и музыку тоже, но вот побродить по старой Третьяковской галерее мне нравилось еще с детства.

Максим Пинигин, основатель Музея советских игровых автоматов:

- Мне нравятся выставки в Музее архитектуры. А Политехнический музей любил, когда еще в школу ходил. И они много выставок выездных проводили. И наш музей не любить не могу, ему 13 апреля исполнилось 16 лет.

Татьяна Позднякова, ведущий специалист портала Метеоновости:

- Мне нравятся Музеи Московского Кремля - всегда восхищали эти дворцы. В Алмазном фонде, конечно, интересно, но я не типичная женщина, и довольно равнодушна к бриллиантам. А вообще самые лучшие музеи Москвы - это музеи природы под открытым небом, Ботанические сады на ВДНХ и в МГУ.

Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО:

- Что может быть интереснее Центрального музея Вооруженных сил? А в нашем музее в микрорайоне Заря Балашихинского района сейчас очень интересная экспозиция. У нас есть привезенные из СВО «Хаймарсы» - причем и боеголовки ракет, и двигатели. Есть и квадрокоптер украинский «Лелека 100», и фрагмент нацистской библиотеки из Мариуполя.

Татьяна Визбор, бард, радиоведущая:

- Третьяковская галерея новая, там где раньше был ЦДХ, - она потрясающая, но надо обладать большим здоровьем, чтобы обойти все залы. «Ночь музеев» люблю, но в этом году сачканула, зато ходила в Третьяковку в Лаврушинском переулке в тот год, когда был дикий ажиотаж вокруг «Девочки с персиками» Серова. А ночью мы пришли и любовались ею в полном одиночестве.

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