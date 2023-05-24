Научное сотрудничество: экологи всех стран - объединитесь!

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов выступает с докладом на Международном водном форуме в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Россия занимает 2-е место в мире по запасам пресной воды и 4-е по протяженности береговых линий. Изменения климата приводят к обмелению водоемов и засухе в степной зоне. За полвека уже исчезло Аральское море, которое 100 лет назад входило в топ-10 озер планеты. Президент страны Владимир Путин подписал в 2018 году указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Работа, которая ведется сейчас по водным ресурсам, отвечает нескольким из них. Задача, поставленная главой государства, актуальна в контексте изменений климата. По словам директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Романа Минухина, они меняют гидрологические циклы, характер осадков и колебания температуры, влияют на интенсивность, продолжительность и частоту засух.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Из-за этого растущий спрос на водные ресурсы во всех секторах экономики требует государственного подхода для достижения устойчивого развития и адаптации», - объясняет глава департамента.

Так что природа бросает людям новые вызовы, а поскольку вода государственных границ не признает, справиться с ними можно только сообща.

В феврале 2023 года в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о подготовке нового проекта, целиком посвященного воде. А в конце марта 2023 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко уточнила, что новая инициатива должна стартовать в 2025 году и обязательно затронет трансграничные реки Амур, Урал и Иртыш. Отметим, что все три водные артерии уже находятся в фокусе внимания российских экспертов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко:

- Работа по водным объектам в рамках нацпроекта «Экология» показала свою востребованность. Сейчас работа ведется с отдельными регионами по Волге, Байкалу, ряду других водоемов, но важен комплексный подход. Президент поддержал наше предложение по расширению программ и созданию единого водного проекта. В перечень планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающего в бассейнах этих рек.

Проблемы с водными ресурсами нарастают по всему миру:

• 2 млрд человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде;

• к 2030 году до половины населения Земли будет испытывать дефицит воды;

• 3 из 4 стихийных бедствий связаны с водными объектами;

• доступность воды в Центральной Азии сократилась в 4 раза, а в мире в целом - в 2,5 за 50 лет.

Трансграничные реки и озера

70 больших и малых рек России - трансграничные. Более 40 тысяч км государственной границы России проходит по водным объектам. Проблемы с водоснабжением касаются в основном степного региона. Соответственно ключевые партнеры - государства Азии: Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Таджикистан и Туркменистан. Отметим, что наши ученые также работают и со странами дальнего зарубежья. В 2022 году эксперты Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России помогали Кубе, Эфиопии, Верхней и Средней Гвинее.

Наша страна играет важную роль в экспертном сопровождении решения общих экологических вопросов. Сегодня большая часть аналитической работы Центра развития ВХК в 2022 - 2023 годах связана с Уралом и Иртышом, а также с Селенгой и водоемами Даурского региона. Сотрудничество российских ученых с коллегами из Казахстана и Китая включает изучение возможностей регулирования стока рек, оценку содержания химических веществ, исчисление вреда, связанного с нарушениями водного законодательства трех стран.

К проблемам Иртыша и Урала уже давно приковано внимание экспертного сообщества Евразии. Научный руководитель Института водных проблем, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян отмечает, что водность рек степной зоны будет снижаться. Урал течет по территории России и Казахстана. Сейчас его водность постоянно снижается. Виной тому - планетарные изменения климата и отчасти деятельность человека. Вторая проблемная река - Иртыш - берет начало в Китае и течет через Казахстан в Россию. В 2021 году в Омске уровень воды достиг рекордно низких отметок. В 2023 году правительство РФ выделило 3,3 млрд рублей на строительство в регионе Красногорского гидроузла, который призван поднять уровень воды. С 2021 года действуют совместные российско-казахстанские стратегические программы оздоровления экосистем бассейнов рек Урал и Иртыш. Реализуется единая дорожная карта проведения исследований, ведется инвентаризация объектов негативного воздействия на окружающую среду. Для Дальнего Востока характерна противоположная проблема - паводки. Для борьбы с ними также нужны усилия всех стран. Взаимодействие России с Китаем во время наводнений на трансграничной реке Амур в последние годы на практике подтвердило эффективность координации действий на международном уровне. Сотрудничество развивается и с другими странами. Так, в рамках российско-белорусского сотрудничества утверждена Сводная совместная программа мониторинга по бассейнам рек Днепр и Западная Двина. Осуществляется мониторинг подземных вод, затрагивающих границы России с Эстонией и Азербайджаном.

Российский опыт в ООН

В конце марта этого года проблемы доступа населения к воде оказались в фокусе внимания Международного водного форума, прошедшего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Нашу страну представлял глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Россия, будучи одним из наиболее обеспеченных пресной водой государств мира, сознает свою ответственность и открыта к международному сотрудничеству.

- При реализации национальных планов в области водных ресурсов Российская Федерация исходит из обоснованности регионального подхода и бассейнового принципа управления ими, а также развития трансграничного сотрудничества в неполитизированном ключе. Вызывают сожаление попытки некоторых участников политизировать вод¬ную проблематику, прикрывая тем самым десятилетия забвения интересов населения, разрушения критически важной инфраструктуры, обеспечения людей водными ресурсами, с чем мы столкнулись на практике. В частности, в 2014 году на Крымском полуострове фиксировалось крайне неудовлетворительное состояние системы водоснабжения, что приводило к потерям до 60% питьевой воды, а также загрязнение сточными водами бассейна Черного моря из-за отсутствия очистных сооружений. Убеждены, что реки должны не разделять, а объединять людей. Остаемся открытыми к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и участию в совместных усилиях по охране окружающей среды, - заявил глава Росводресурсов.

2 млрд человек в мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Фото: Shutterstock

Планы и перспективы

На этот год запланировано 12 международных мероприятий. Среди них - Экологический водный форум Южного Урала (8 июня),

Невский международный экологический конгресс (25 - 26 мая в Санкт-Петербурге), особые секции по сохранению водных объектов в рамках ПМЭФ-2023 и ВЭФ-2023. Будет развиваться сотрудничество по гуманитарным вопросам и проблемам водоснабжения засушливых районов Азии с Таджикистаном, Туркменистаном и Киргизией. Планируется расширить совместную работу с государствами дальнего зарубежья в Африке и Азии. Среди постоянных партнеров Центра развития ВХК Алжир, Гана, Камерун, Таиланд и ЮАР. Еще одно важное направление - работа с молодежью. В этом году наша страна проведет Юниорский водный конкурс на международном уровне. Участвовать в нем будут подростки и студенты вузов от 14 лет из разных стран. Уже сейчас на конкурс подали свои работы школьники и студенты из Молдовы и Киргизии. Ожидаются проекты ребят из Белоруссии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и других стран. В апреле 2023 года прошла встреча главы Росводресурсов Дмитрия Кириллова и замминистра по вопросам окружающей среды Республики Зимбабве Барбары Рводзи. Представители африканской страны особенно интересовались нашим опытом по экопросвещению и эковолонтерству. Кроме того, в 2023 году предполагается расширить научное сотрудничество с Ираном и Сирией. В общем, год обещает быть насыщенным в плане международного сотрудничества!

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