Экспертный взгляд на водную тематику

«Продолжим и оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, а в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень. Нельзя забывать и о наших средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти», - это цитата из нынешнего Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Глава государства неспроста сделал акцент на сохранение водных ресурсов. В последние годы государственные органы власти уделяют особое внимание всему, что связано с водой. В рамках нацпроекта «Экология» реализуются несколько водных федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение озера Байкал». Их задача - оздоровить и восстановить водоемы России.

Главное экособытие весны: Х Невский международный экологический конгресс

Невский международный экологический конгресс, проходящий каждые два года в Санкт-Петербурге, по праву считается одной из наиболее значимых и авторитетных площадок, на которых экологи с разных концов мира могут собраться и обсудить текущую ситуацию, поделиться опытом и построить планы на будущее. Традиционно одним из центральных событий конгресса станет круглый стол по вопросам «водного сектора», поиска новых инструментов финансирования и экологического оздоровления водных бассейнов. Тема повестки: «Вода - главный ресурс будущего». Ведущими круглого стола выступят первый заместитель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и телеведущий Роман Плюсов. Планируется участие представителей Совета Федерации, Росводресурсов, Федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, иностранных гостей, ученых. В ходе дискуссии участники круглого стола обсудят следующие вопросы:

• Водные ресурсы как базовая потребность человечества;

• Вода - фактор современной экономики и логистики. Международный транспортный коридор «Север - Юг»;

• Практика проектного управления в области водных объектов;

• Влияние рекреационной инфраструктуры на условия проживания населения вблизи водных объектов и улучшение их экологического состояния;

• Туризм на водных объектах;

• Финансовое обеспечение водохозяйственного комплекса и проектов в области водных ресурсов;

• Экологическое просвещение: повышение экологической грамотности и культуры водопотребления в обществе;

• Влияние природоохранного законодательства на экономическую деятельность;

• Оздоровление отдельных водных объектов - рек Камы и Дона, а также Азовского моря и иных водоемов на новых территориях;

• Развитие туризма и транспорта на Волге.

Главными темами обсуждения станут новый единый проект «Вода России» и юбилей Всероссийской акции по уборке берегов водных объектов. Старт нового большого проекта назначен на 2025 год. Эксперты обсудят накопленный опыт по проектам «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», который можно будет использовать в дальнейшем. В фокусе особого внимания находятся реки Кама и Дон, а также Азовское море и водные объекты на новых территориях. Другая важная тема - эковолонтерство. Всероссийская акция «Вода России» празднует в этом году свой юбилей. За прошедшее время она стала крупнейшим волонтерским мероприятием в стране. Однако на достигнутом мы не остановимся! На экологическом конгрессе обсудят дальнейшие шаги по развитию экопросвещения и эковолонтерства.

В диалоге с мировым сообществом

Международная, научная и общественная деятельность - таковы общие направления работы Центра развития ВКХ. И если говорить в цифрах, то, например, в 2022 году сотрудники ведомства приняли участие в 8 мероприятиях по международному сотрудничеству, в 15 - по вопросам охраны и использования водных ресурсов.

В этом году планируется участие в межправительственных комиссиях совместного использования и охраны трансграничных водных объектов, сохранения экосистемы бассейна рек Урал и Иртыш (Казахстан), сотрудничество в области охраны окружающей среды (Иран, Казахстан), участие в рабочей группе по вопросам водного хозяйства постоянной Российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Комплексное рассмотрение вопросов по планируемому строительству в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории рек Ульдза и Селенга. Региональное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды в рамках Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России. Взаимодействие в природоресурсной и природоохранной сферах в рамках Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. За этими весомыми формулировками большая и кропотливая работа, в которой, помимо специалистов из прочих ведомств, задействованы и эксперты Центра развития ВКХ.

Отдельным блоком обозначим Конференцию ООН по водным ресурсам, прошедшую в марте в Нью-Йорке впервые за полвека. Российская делегация, возглавляемая руководителем Федерального агентства водных ресурсов, представила мировому сообществу взгляд на решение острых вопросов водоохраны и поделилась опытом.

Внутри страны

- Работе с водными ресурсами посвящена треть всех проектов, входящих в нацпроект «Экология», - отметил Роман Минухин, директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ. - Они направлены на модернизацию и строительство современных комплексов очистных сооружений, улучшение состояния водных объектов, восстановление потенциала рек к самоочищению, создание благоприятных условий для комфортного проживания населения, рекреации и воспроизводства биоразнообразия в стране.

Чтобы было понятнее, приведем пример. В бассейне Волги живет около 60 млн человек. За прошедший год за счет ввода 93 очистных сооружений ЖКХ в 11 субъектах РФ объем сброса загрязненных сточных вод в Волгу сократился с 3,17 до 2,20 кубического километра.

- Эти работы ведутся с опережением графиков, - продолжил Роман Минухин. - Отдельная группа задач связана с озером Байкал - крупнейшим резервуаром пресной воды на планете. В 2022 году в озеро выпустили 338,8 миллиона личинок омуля и молоди осетра, ликвидировали 9 свалок общей площадью 28,9 гектара. Активно начали и работу по реконструкции важных очистных сооружений вблизи озера. Ее завершение намечено на конец 2024 года.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

• 16 регионов задействованы в федеральном проекте «Оздоровление Волги»

• 3 региона - в «Сохранении озера Байкал»

• 52 региона - в «Сохранении уникальных водных объектов»

Вода - ключевой ресурс XXI века

Популяризация бережного отношения к водным ресурсам, экопросвещение, продвижение волонтерской деятельности в сфере охраны окружающей среды, научно-исследовательские работы - все это входит в сферу деятельности Центра развития ВКХ. Учреждение постоянно принимает участие в дискуссиях экспертного сообщества на различных форумах. Так, например, в начале марта в Технопарке Инновационного центра «Сколково» состоялось открытие четвертого ежегодного Международного форума-выставки «Чистая страна». Одно из важнейших событий - секция «Вода: Ключевой ресурс XXI века». Представители нескольких регионов собрались, чтобы обсудить ключевые вопросы водохозяйственной отрасли. Модератором сессии от Министерства природных ресурсов и экологии России стал Илья Разбаш, директор ФГБУ «Центр развития ВХК», спикерами стали заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Ольга Лопатина, заместитель руководителя проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Ирина Калашникова, заместитель начальника Управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов Ирина Горобчук и т. д. Эксперты, экологи и представители власти обсудили реализацию федеральных проектов, направленных на сохранение и оздоровление ключевых водных объектов нашей страны.

Центр развития ВКХ активно поддерживает и Российский открытый молодежный водный конкурс, цель которого рассказать о научно-исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов вузов России и других стран в области водных ресурсов.

Нашим водоемам наука помогает

Липецкая спортивная школа олимпийского резерва № 10 вырастила не одну смену достойных спортсменов. На ее водно-спортивной базе тренируются будущие чемпионы и члены сборной команды страны по академической гребле и т. д. Однако в последние 20 лет гребной канал становился все менее пригодным для занятий. Причина банальна - зарос подводной растительностью.

- В этом водоеме занимаются 230 спортсменов, заросшая река мешала этому процессу, - рассказывал в свое время «Комсомолке» президент Федерации гребного спорта Липецкой области, тренер сборной России Александр Стреляев. - Водоросли цеплялись за весла и моторы, это отнимало много сил. В 2020 году часть реки Воронеж, проходящей вдоль Липецка, и гребной канал (около 45 км русел) исследовали, с помощью современных систем мониторинга выяснили объемы многолетних донных отложений, вычистили их, восстановили водоток, сократили зоны застоя и ликвидировали захламляющую растительность. Все это было сделано силами ФГБВУ «Центррегионводхоз», основное финансирование выделили Росводресурсы в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Теперь, по словам Александра Стреляева, условия для тренировок стали великолепными. Добавим еще один штрих. Местные власти после очистки реки реконструировали набережную, оборудовали центральный пляж, а на территории прибрежного парка высадили более 7000 деревьев.

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