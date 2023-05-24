Звезды, скалолазы, дайверы и пенсионеры - кто выходит чистить берега

На субботник - с радостью!

Почти 1,3 млн волонтеров акции «Вода России» вышли в 2022 году на берега рек, озер и морей. Вместе им удалось очистить более 31 тысячи км и собрать 150 тысяч кубов мусора. Экодесанты высаживаются на водоемах с 2014 года, медленно, но верно делая природу нашей страны чище и здоровее. Добровольцы выполняют две важнейшие задачи - сохраняют водоемы России и меняют сознание людей. Амбассадор акции актриса Юлия Михалкова говорит: «А если сюда снова придут туристы мусорить, скажите им, что тут убирали такие же люди, как они. Пусть им будет стыдно». И это работает. Больше жителей России понимает - все, что они принесли на берега водоемов, нужно забрать с собой.

Быстрее, выше, сильнее!

Акция «Вода России» проходит десятый год. В 2022 году количество ее участников выросло до 8,5 млн человек. Чтобы было интереснее, между регионами проводят дружеское соревнование. В нем несколько номинаций, позволяющих показать себя с лучшей стороны. Вот уже два года подряд Татарстан - абсолютный лидер. В 2022 году экоактивисты республики убрали больше 8 тысяч км береговых линий и вывезли на свалку почти 30 тысяч кубов отходов. Зато самое массовое мероприятие в прошлом сезоне провела Ингушетия - здесь убирать берега вышли 26,6 тысячи человек одновременно. Оригинально смогли проявить себя продвинутые волонтеры Тульской области, которая заняла первое место по количеству мусора, отправленного на переработку. Азарт - великое дело: в 2022 году активисты трех дальневосточных регионов - Амурской области, Бурятии, Хабаровского края - решили побороться за более высокое место в рейтинге «Воды России» и совершили прорывы года. Каждому из субъектов удалось взлететь на 30 пунктов вверх. Так что в начале и сезона-2023 сохраняется интрига: кто окажется первым? Это мы узнаем в декабре, а пока вспомним достижения волонтеров за прошлый год.

Звезды на берегах

Каждый сезон «Воды России» - это несколько масштабных и ярких ключевых акций. На них любой экоактивист может найти себе дело по душе. Например, в сентябре 2022 года во время субботника на берегах Финского залива и мусор собрали, и деревья посадили, и выпустили в море мальков балтийского сига. Санкт-Петербург - культурная столица, поэтому приводить залив в порядок вышел скрипичный дуэт Игоря Заливалова и Софии Бридж. После уборки музыканты порадовали всех своим выступлением. Помочь городу на Неве решили и Александр Розенбаум с Михаилом Шуфутинским.

К уборкам «Воды России» присоединяются и водолазы, и сапбордисты, и альпинисты.

«Акция «Вода России» сегодня - это уникальная возможность сделать наш Финский залив, наш Санкт-Петербург такими, какими они и должны быть, такими, какими мы с вами сами хотим их видеть. Причем сделаем мы это своими собственными руками!» - сказал Александр Розенбаум.

Убирать берега уникального озера Тургояк, которое называют «младшим братом Байкала», одновременно вышли 1,7 тысячи волонтеров. Среди них - актриса и телеведущая Агата Муцениеце. Она впервые оказалась на берегах этого знаменитого водоема и призвала всех беречь водное сокровище нашей страны.

Кто тут самый креативный

Креативный склад ума отличает всех волонтеров «Воды России», а не только актеров и музыкантов. Экоактивисты проводят акции в необычных форматах и устраивают настоящие пиар-кампании! Так, в 2022 году «Вода России» проводила конкурс волонтерских организаций «Общий сбор». В номинации «Мастера пера» победило отделение молодежного движения «Делай!» из Липецкой области. Ребята провели серию уборок реки Воронеж на сапбордах, которая собрала рекордное количество лайков и репостов в соцсетях. А среди отдельных регионов в 2022 году отличился Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Один из субботников, проведенных местными активистами, упомянули в СМИ 161 раз! Кстати, в этом году уже дан старт новому сезону конкурса «Общий сбор», в котором могут принять участие все желающие.

Экстремальные уборки

Волонтеры «Воды России» трудностей не боятся. Например, в Екатеринбурге они совместили уборку берегов реки Чусовой с экстремальным байдарочным сплавом по горным порогам. Акция «Герои Чусовой» проходит каждый год и собирает 100 - 150 участников. А под Челябинском дайверы спускались под воду, чтобы поднять из озера остатки старой детской площадки. На Кавказе альпинисты поднялись к горным Кармадонским ваннам, несмотря на опасные осыпи и грязевые потоки. Обратно каждому участнику пришлось нести по 2 - 3 мешка с мусором вдобавок к рюкзаку. Однако скалолазы не унывают, только говорят: надо бы снять фильм о мусоре и транслировать во всех кинотеатрах России, чтобы люди наконец поняли цену брошенного на берегу фантика.

Конкурс трофеев

На берегах можно обнаружить все что угодно: каблуки и елки, шубы и диваны, даже антикварные книги. В 2022 году самые удивительные трофеи были в Северной Осетии - Алании. Там нашли чугунный утюг и фотоаппарат XIX века в рабочем состоянии. Интересен был и «улов» добровольцев из Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь отыскали металлическую лошадку от карусели. Оригинальный трофей попался в Новосибирске абсолютному победителю конкурса организаций «Общий сбор» - Новосибирской ассоциации детских объединений. Во время уборки острова на Оби ребята обнаружили протез ноги. А студенты-ядерщики из Башкортостана нашли прекрасный самодельный лук. В общем, необычных находок накопилось уже так много, что их хватит на небольшой музей.

Покорять новые горизонты, не забывая о науке

Акция «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а курирует ее ФБГУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ. Помимо уборки берегов, деятельность учреждения включает и научную работу. Кстати, на берегу реки Камы в 2022 году в ходе крупной ключевой акции «Воды России» теория встретилась с практикой. Утром участники Общественного экспертного совета по нацпроекту «Экология» во главе с председателем Рашидом Измаиловым провели совещание, а днем 500 волонтеров с Юлией Михалковой собрали 200 мешков мусора на берегах главной уральской реки. Пермь, где прошла акция, по праву гордится лидерской позицией в зеленом рейтинге российских городов-миллионников.

Планы по уборкам на этот год

В 2023 году «Вода России» вновь приглашает всех на берега. Юбилейный, 10-й сезон акции стартовал 12 мая на берегу Дона в Ростовской области. На ключевое мероприятие в станице Старочеркасской собрались сотни волонтеров во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным. Вместе с ними на уборку Дона вышли руководитель Росводресурсов РФ Дмитрий Кириллов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев.

На уборке почетные волонтеры вместе со всеми собрали более 160 мешков мусора.

Отметим, что Ростовская область была выбрана не случайно для старта нового сезона уборок. В Минприроды при активном участии Совета Федерации прорабатывают новый «единый» водный федеральный проект, в который входят мероприятия по оздоровлению реки Дон. Поэтому увидеть лично, как обстоят дела с главной вод¬ной артерией региона и ее притоками, а также поучаствовать в акции «Вода России» приехали представители как региональных органов власти, так и федерального уровня. На экопразднике жители Ростовской области очистили побережье любимой реки и освоили множество новых экологических навыков, посмотрели на красочную парусную регату из более чем 50 яхт, выступление местных творческих коллективов, посетили образовательные лекции и интересные мастер-классы. Кроме того, добровольцы получили памятные призы от организаторов акции. После уборки почетные участники мероприятия выпустили в реку 3000 мальков сазана и белого амура.

А всего в 2023 году намечено до 10 ключевых мероприятий. Каждое из них пройдет в формате экологического праздника, как прошли уже первые ключевые акции - 22 апреля в Тамани и 12 мая в Ростове-на-Дону. Вот перечень регионов, в которых пройдут остальные:

• Экопраздник «День Волги». Более 200 субботников одновременно пройдут в 15 регионах, расположенных в бассейне реки Волга. Ключевое мероприятие запланировано в Чебоксарах (май).

• Ключевой субботник на берегах реки Кама (Башкортостан) - участвуют волонтеры сразу четырех регионов (июнь).

• Ключевое мероприятие с волонтерами Урала - уберем озеро Тургояк (июнь).

• Экобайкерский слет - байкеры со всей страны почистят берег Финского залива в Выборге (июль).

• Общероссийский форум «Экосистема» на Камчатке, который посетит Президент России Владимир Путин, там пройдет масштабный субботник (август).

Лидер акции «Вода России» Илья Разбаш считает, что экопросвещение не менее важно, чем наведение порядка на берегах: «Усилиями тысяч людей, которые ежегодно выходят на уборку прибрежных территорий, уже получилось собрать и вывезти более 75 тысяч «КамАЗов» мусора. А это значит, что задача, которая сейчас стоит перед государством - изменить сознание людей, приучить к бережному отношению к водным ресурсам, выполняется».

С наступлением тепла начнется новый сезон, а с ним - интересные акции. В 2022 году вместо запланированных 13 тысяч субботников удалось провести 22 тысячи. Побьют ли активисты свой рекорд? Узнаем! А пока предлагаем узнать, как можно стать частью большой дружной экологической семьи «Вода России» и присоединиться к крупнейшей волонтерской акции нашей страны.

Что же дальше?

Все просто. Выбираете уборку, участвуете, фотографируете. Дожидаетесь, когда организатор выложит отчет на сайте берегдобрыхдел.рф. Прикрепляете к нему свои фото с хештегами #АкцияВодаРоссии, #ВодаРоссии, #БерегДобрыхДел, #МинприродыРоссии. В личном кабинете на сайте вас будет ждать диплом. И все, вас посчитали! Главное - участие, но, если уж сходили, почему бы не сфотографироваться?

За все время акции экоактивисты вытащили несколько сотен покрышек из водоемов.

Я хочу свою акцию

Абсолютно каждый может организовать свою уборку. Нужно связаться с региональным координатором и получить инвентарь. Если в мероприятии участвует больше 50 человек, о нем нужно сообщить местной администрации. Шаблоны писем есть на сайте берегдобрыхдел.рф. После этого - самое главное: прийти на место уборки и обязательно зафиксировать мусор на фото. Пусть люди видят! Может, кому-то будет стыдно. Затем проводится уборка. После нее нужно вновь сделать съемки. Показать итоги труда. Ну и, конечно, пересчитать и взвесить бело-голубые мешки «Вода России». Количество собранного мусора учитывается в рейтинге вашего региона. Не давайте другим вас обойти! Еще неплохо разместить ваши фото- и видеосъемки в соцсетях с хештегами #АкцияВодаРоссии, #ВодаРоссии, #НацпроектЭкология. Чем вы не звезда ТГ и VK? Люди должны знать своих героев.

Было бы желание

Волонтером может стать любой желающий, а работа найдется по силам каждому. Например, среди экоактивистов есть спортсмены: Евгения Толистикова из Северной Осетии - Алании, автор идеи по уборке в горах возле Кармадонских ванн, глава клуба горного туризма, регулярно наводит порядок на труднодоступных берегах. Однако вовсе не обязательно лезть в горы, чтобы присоединиться к «Воде России». Так, Общество инвалидов Еманжелинского муниципального района Челябинской области - постоянный организатор субботников. Члены общества решили привести в порядок небольшой Хуторской пруд, возникший на месте выработанного песчаного карьера. Постоянная участница акции Валентина Ширяева гордится тем, что мусорить на берегах стали меньше. Так что для волонтерства нужно зайти на сайт берегдобрыхдел.рф, нажать кнопку «вход/регистрация» - и вы уже в деле.

Благодаря труду добровольцев реки России становятся чище.

ВАЖНО!

Соблюдайте правила безопасности

Во время субботников важно соблюдать меры безопасности. Полный их список есть на сайте берегдобрыхдел.рф. Вот самые важные:

• на уборку выходят в головных уборах;

• мусор собирают в перчатках;

• обязательно берут с собой аптечку;

• в найденных шубах, пальто или диванах могут жить змеи, пчелы или осы. Будьте осторожны!

«Вода России» приглашает всех желающих присоединиться к нашей дружной команде. На берегах много работы. Кстати, врачи считают, что экоактивизм укрепляет здоровье - как ментальное, так и физическое!

Читайте далее