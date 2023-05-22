Российский газ снова пойдет в Европу? Но только теперь – гораздо дороже

Аналитик Юшков рассказал, что Европа нуждается в газе из России Фото: Shutterstock

НАСТУПАЮТ ХОЛОДА

Зима приближается с каждым днем! И уже сейчас западные политики вовсю размышляют о том, как ее пережить. Зимой ведь, знаете ли, холодно. Особенно без российского газа.

Напомним, в сентябре прошлого года неизвестные злодеи (хотя все догадываются, кто это был) взорвали газопровод «Северный поток». И Евросоюз лишился нашего газа. Зиму странам ЕС удалось пережить благодаря заполненным заранее хранилищам, покупкам дорогущего сжиженного газа, теплой погоде и жесткой экономии ресурсов.

- Политика - это одно, а экономика - совсем иное. Европа официально от российского газа не отказывалась и не отказывается, - уверял нас ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Очевидно, что европейцам нужен наш газ.

Да и мы не против его продавать. В октябре прошлого года Владимир Путин предложил создать газовый хаб (крупный распределительный узел) в Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган идею поддержал и определил место для строительства - провинция Фракия на северо-западе страны. Сейчас именно во Фракию, в город Люлебургаз, из России ведет газопровод «Турецкий поток» - две нитки на 31,5 млрд кубометров газа в год. Для полноценной работы будущего хаба надо будет протянуть еще две такие же нитки.

По задумке, турецкий хаб - это перевалочный пункт, откуда газ будет распределяться по разным покупателям, включая южно-европейские страны. Газ на будущий узел будет приходить не только из России, но Азербайджана, Ирана, Алжира и Катара.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧЕРЕЗ ПЕРЕКУПЩИКОВ - ДОРОЖЕ

Новых важных известий по этой теме не было несколько месяцев. И вот турецкие власти заявили: открытие хаба не за горами.

- Центр торговли газом заработает максимум в течение года, - заявил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез в интервью местному изданию Haber Global.

Неужто уже через год все трубы будут проложены? Это вряд ли. Однако торговлю уже можно будет начинать – похоже, именно это имел в виду турецкий министр.

- Речь идет о том, что совершится первая операция по купле-продаже нашего газа на электронной площадке в самой Турции, - поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - Скорее всего, покупателем будет турецкая компания. А дальше она может перепродать газ, например, Болгарии. И российский газ снова пойдет в Европу. Там дефицит газа, поэтому они его купят.

Как объясняет эксперт, будет организована биржа, на которой и будет продаваться газ, поступающий на турецкий хаб. Перепродавать газ покупатели будут, разумеется, с наценкой. Поэтому не исключено, что Европа будет получать наш газ по цене выше, чем во времена «Северных потоков».

- Запуск турецкого хаба – это еще и возможность деполитизировать ситуацию с продажей газа, - говорит Игорь Юшков. – Сегодня Турция – крупнейший транзитер «голубого топлива». Через нее проходит 15 млрд кубометров нашего газа в год, плюс 10 млрд кубов из Азербайджана. Создание нового хаба еще больше укрепит роль этой страны на рынке энергоресурсов. Так что Турции это очень выгодно.