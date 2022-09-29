Из "Северного потока" выходит в Балтийское море газ, а трубы заполняются водой. Фото: REUTERS

Таких прецедентов в экономической истории не было. Одновременный взрыв сразу на трех нитках крупнейших газопроводов – случай небывалый. О причинах диверсий на газопроводах «Северного потока» рассуждать не будем. Ответить на ключевой вопрос: кто же и каким образом организовал взрывы на трех нитках газопроводов «Северного потока» – работа следователей и оперативных комиссий. Попробуем понять, кто выиграл, а кто проиграл от этой диверсии.

НОВОСТИ ОБ АВАРИИ НА «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ»

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Обе «трубы» находились в простое. По первому потому поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. Все это произошло в Балтийском море на трансграничной территории недалеко от острова Борнхольм. Если говорить в цифрах, то в прежние времена мы отправляли по «Северному потоку-1» около 167 млн кубометров газа в сутки. Потом газопровод был остановлен на ремонт, с ним из-за санкций возникли проблемы. Но тем не менее они постепенно решались, и поставки газа в Европу планировалось возобновить в ближайшее время. И тут вдруг трубу прорвало. Но кто от этого может выиграть?

- Хотя прямых выгодополучателей я не вижу, это может быть выгодно всем, - огорошил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. – И раз такая ситуация произошла с этими газопроводами, то не исключены повторы и с другими «нитками». Значит, нужно пересматривать политику безопасности и по-иному оценивать положение.

Я опросила несколько экспертов в поисках ответа о выгоде нынешнего положения. Но ответов не получила.

- Как можно оценивать, кто и что от этого выгадает, если ситуация пока совершенно не определенная, - говорили мне.

Тем не менее, попытаемся разложить информацию по полочкам с помощью экономических аналитиков. Кто же мог взорвать «Северные потоки» и что о выгодоприобритателях говорят последние новости?

ЕВРОСОЮЗ

Экономист Михаил Хазин уверен, к бабке не ходи - ситуация в западной экономике ухудшается. А значит, странам Евросоюза было совершенно невыгодно совершать подобную диверсию. Ведь «потоки» были хоть какой-то надеждой на возобновление газовых поставок, в которых Европа весьма нуждается.

Пока Россия заводит уголовное дело и начинает расследование, Германию штормит от массовых демонстраций.

- И через пару месяцев они стали бы уже совсем массовыми с тем, чтобы включить «Северный поток-2», - продолжает Хазин. – Потому что впереди зима.

Здесь трудно не согласится с экспертом, потому что европейцы уже получают дикие счета за электричество и с ужасом ждут наступления холодов. В той же Австрии, Дании, Швеция от цен за коммунальную энергию местные жители приходят в ужас.

Моя знакомая в Австрии еще в августе говорила мне, что платежка уже подорожала на 30%, а в октябре-ноябре ждут новых повышений.

В общем, Европе совершенно незачем наступать себе на горло.

США

Если дальше искать ответ на вопрос, кто именно от этого больше всех выиграл, то стоит присмотреться к Америке, Катару и другим странам, поставляющим сжиженный природный газ. Больше всего, конечно, к США. В эту же кассу добавим пост в Твиттере евродепутата Радека Сикорского. Он опубликовал снимок утечки газа в Балтийском море и приписал: «Спасибо, США». Америка в ответ промолчала и ответственности на себя за инцидент не взяла. Но если смотреть с позиции экономической выгоды, то тут американцы остаются в плюсе. Отключение наших газопроводов от Европы дает им возможность еще больше нарастить свои поставки и поднять цену на газ.

Правда, стоит учесть, что увеличение объемов не решается одномоментно. Должны пройти годы. Слишком уж долгосрочная перспектива получается.

УКРАИНА

Такой вариант тоже обсуждается. Газопроводы могли взорвать украинские диверсанты. Такое предположение выдвинули, например, в Германии. Почему Украине это может быть выгодно?

Это позволит обеспечить поставки газа из России в Центральную Европу только через украинский транзит. С этой точки зрения, можно еще заподозрить Польшу. Они тоже могли бы получать бонусы, если бы газ шел только через проходящий сквозь Польшу трубопровод Ямал-Европа.

- Есть версии, которые связывают Украину и Польшу в этом устремлении, - рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. – Тем более, что и там, и там есть боевые пловцы, которые могли заложить взрывчатку. Сами трубы пролегают не слишком глубоко — там около 70 метров. По одной из версий, Украина таким образом могла угодить США, практически полностью вытеснив нашу страну с газового рынка Европы. Потому что теперь газопровод, который идет через Украину, становится самой важной транзитной зоной, и тут можно пытаться диктовать какие-то условия.

Однако есть доводы против. В последнее время отношения Газпрома и НафтаГаза слишком ожесточились. И не исключено, что транзит через Украину в любом случае будет перекрыт Россией. К тому же Украина бы пошла на большой риск, если бы решилась на диверсию у берегов европейских государств без ведома Европы, которая ее сейчас поддерживает.

РОССИЯ

В Германии рассматривают сценарий диверсии с нашей стороны. Будет, мол, повод задрать цены.

Но обвинения в нашу сторону не логичны. Странно было бы России взрывать свою же инфраструктуру, рискуя быть пойманными на чужой территории. Ну только представьте себе ситуацию, если бы наших взрывников засекли с земли или воздуха. Сколько шума было бы в мировых СМИ. Так что сложно представить себе хозяйку трубопроводов в роли самоубийцы.

Плюс мы понесли колоссальные финансовые убытки в сотни миллионов долларов. Здесь и утечка газа, и разрушение самих газопроводов, и затраты на ремонт (если он все-таки состоится), и ревизия для выяснения причин произошедшего...

Однако теперь появилось четкое понимание, что подобное может повториться, и нужно искать альтернативные варианты поставок.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2FM), что Россия уже диверсифицирует свой экспорт.

- Есть возможность перенаправить трубный газ по другим линиям, - пояснил он. – «Сила Сибири», «Сила Сибири-2», плюс дальневосточный маршрут. Последние два пока реализуются, но в любом случае будут запущены в работу. На рассмотрении инфраструктура по поставкам газа в Индию. Развивается система сжижения газа. Все это в целом будет способствовать продвижению экспортной модели и ее трансформации в пользу дружественных нам стран.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА НА ВОСТОК

«Сила Сибири» - 50 миллиардов кубометров в год

«Сила Сибири-2» - от 38 до 50 миллиардов кубометров в год

Дальневосточный маршрут – 10 миллиардов кубометров в год

КОМУ ВЫГОДНЫ ВЗРЫВЫ НА ГАЗОПРОВОДАХ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»: ВЫВОД

Если подводить итоги к вышесказанному, то получается, что самым главным выгодоприобретателем в выводе из строя газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море могут быть США. Однако те, разумеется, о своей причастности молчат. Зато вызвались активно помогать в расследовании причин аварии. Уж не сработала ли в данном случае известная русская пословица «На воре и шапка горит»?

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