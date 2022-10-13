Путин заявил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе двухсторонней встречи с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом предложил создать в Турции газовый хаб.

Как заявил российский президент, Анкара и Москва «могли бы спокойно регулировать» цены «на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски». По его словам, текущая стоимость голубого топлива заоблачной.

Кроме того, Путин напомнил о недавних попытках устроить теракт на газопроводе «Турецкий поток». «Его, как вы слышали, тоже пытались двух стран встретились на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», - заявил российский президент.

Напомним, днем ранее, 12 октября, в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин заявил, что Россия могла бы переместить в Турцию утраченный в ходе диверсий на «Северных потоках» газовый хаб, который необходим для поставок в Европу.