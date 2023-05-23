Неприличный наряд Ирины Шейк вызвал скандал на Каннском кинофестивале

Ирина Шейк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего день назад откровенный наряд Ирины Шейк, в котором она появилась на каннской премьере фильма «Подстрекательница», обсуждали все таблоиды планеты. Топ из кожаных лент и низко сидящая на бедрах юбка выглядели на грани фола, хотя и позволили манекенщице похвастаться рельефным прессом. Но, похоже, Ирина решила поднять планку еще выше — и нашла в своем гардеробе платье, которое уже назвали самым скандальным на Каннском фестивале.

Пятизвездочныйотель Martinez считается самой фешенебельной гостиницей Канн: именно в нем во время кинофорума останавливаются голливудские звезды и сливки европейского общества. Представьте себе изумление респектабельной публики, когда в холле отеля вдруг появилась Ирина Шейк… в нижнем белье. Манекенщица невозмутимо дефилировала по ковровой дорожке вестибюля в бюстгальтере и трусиках, украшенных логотипами модного дома Gucci.

Ирина появилась в таком виде в холле самого фешенебельного отеля Канн. Фото: Arnold Jerocki/GC Images/Getty Images.

Внимательно приглядевшись, потрясенные свидетели этой сцены отметили: платье на Ирине все же было. Но такое прозрачное, что не скрывало абсолютно ничего. Тонкая ткань облегала ее фигуру как вторая кожа и выглядела совершенно незаметной. Свой образ Шейк дополнила драгоценным колье, черными перчатками до локтя, прозрачными гольфами и туфлями на шпильках.

В таком виде 37-летняя модель отправилась на вечеринку, организованную британским журналом «Vogue» и ювелирной компанией Chopard. Пока папарацци, оказавшиеся в гостинице, лихорадочно щелкали фотокамерами, Ирина спокойно пересекла холл отеля и вышла на улицу.

Откровенный наряд русской модели вызвал модный скандал. Фото: Arnold Jerocki/GC Images/Getty Images.

Снимки модели, появившиеся в Сети, вызвали шок и негодование даже у самых преданных поклонников Шейк: все-таки в этот раз Ирина оделась слишком откровенно. Что уж говорить о чопорной публике Лазурного берега, твердящей, что Каннский фестиваль — приличное культурное мероприятие, и подобным нарядам на нем не место. «Это что, фестиваль фильмов «только для взрослых?» - негодуют пользователи соцсетей. - Да на ней больше макияжа, чем одежды!»

Впрочем, не исключено, что такой образ манекенщица выбрала совсем не случайно. И в ее «голом» выходе был тонкий коммерческий расчет. Провокационный наряд Ирины - из новой коллекции Gucci. Модный дом в последнее время предпринимает активные попытки омолодить свою аудиторию и завоевать более юных покупателей. А что может привлечь внимание к одежде лучше, чем скандал? Только красивая и известная женщина, оказавшаяся в его эпицентре!