Слишком откровенное платье Ирины Шейк лишило дара речи гостей Каннского фестиваля

Ирина Шейк на премьере фильма «Подстрекательница». Фото: REUTERS

Ирина Шейк минувшим вечером стала главной героиней красной дорожки Каннского фестиваля. Модель появилась на премьере фильма «Подстрекательница» в умопомрачительном кожаном платье, не оставившем поклонникам простора для фантазии. 37-летняя манекенщица продемонстрировала рельефный подтянутый пресс, надев откровенный топ, состоявший из перекрещенных кожаных полос.

Образ дополнила юбка-миди с низкой посадкой на середине бедер. Ирина обнажила абсолютно плоский живот и тонкую талию. Манекенщица отказалась от яркого вечернего макияжа, сделав ставку на естественность. Ярким акцентом в ее наряде стало бриллиантовое колье с подвеской в форме капли.

37-летняя манекенщица продемонстрировала рельефный подтянутый пресс. Фото: REUTERS

Судя по всему, модель проводит немало времени в спортзале, добиваясь идеальной формы. При виде безупречных линий ее тела гости Каннского фестиваля буквально лишились дара речи. Пока Ирина невозмутимо позировала на красной дорожке, фотографы лихорадочно щелкали камерами, стараясь не выпускать ее из виду.

Ирина уверяет, что своей стройностью обязана хорошему обмену веществ. Она не сидит на жестких диетах, но перед фотосессиями предпочитает воздерживаться от плотной пищи, чтобы ее живот выглядел плоским.

Пока Ирина невозмутимо позировала на красной дорожке, фотографы лихорадочно щелкали камерами. Фото: REUTERS

«Я из России, поэтому воспитана на сытной еде, такой как мясо, пельмени или картофельное пюре большими порциями. Но если я готовлюсь к съемке или шоу, я ем салаты и супы, чтобы обеспечить плоский живот. Зато сразу после съемки могу съесть гамбургер!» - рассказывала Ирина в одном из интервью.

На премьере появились актеры, исполнившие главные роли в фильме «Подстрекательница» - Алисия Викандер и Джуд Лоу. Алисия пришла на показ вместе с мужем, актером Майклом Фассбендером. Гостями премьеры также стали модели Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл, обладательница премии «Оскар» Мишель Йео , экс-первая леди Франции Карла Бруни.

«Подстрекательница» - историческая драма режиссёра Карима Айноуза, снятая по сценарию Джессики и Генриетты Эшворт. Фильм рассказывает историю Кэтрин Парр, последней из шести жен Генриха VIII. Пока король воюет за пределами Англии, Кэтрин становится королевой-регентом. Из-за дворцовых интриг ее положение оказывается под угрозой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробнее)