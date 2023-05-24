Ограбление в цирке: Разгадай рисунок-детектив

Ограбление в цирке. Фото: Сергей СОКОЛОВ

После успешного выступления на арене силач Борис получил зарплату. Карманов у него не было, и он решил положить деньги под гирю. Сам же пошел пообедать. Атлет был уверен, что деньги будут в сохранности, ведь никто в цирке не мог поднять такую тяжелую гирю, кроме него. Но, вернувшись, Борис обнаружил: деньги пропали! Фокусник сказал Борису, что, когда он вошел в комнату, никаких денег не видел. Заметил только дрессированную обезьянку Чику: она играла с бананом, просовывая его через ручку гири. По словам фокусника, в это время из комнаты выходил клоун, неуклюже шагавший в своих огромных ботинках.

На поиски пропажи вызвали капитана Правдолюбова. Он выслушал показания всех, кто был под подозрением, осмотрел комнату и объяснил, что произошло. А вы догадались, кто и как ограбил Бориса?

Ответ:

Бориса ограбил клоун. Он взял кирпичи и положил на них доску, которая одним концом проходила под ручкой гири. На другой конец сел сам, приподняв гирю собственным весом. При помощи швабры достал деньги из-под гири, убрал все за собой и вышел из комнаты. В принципе то же самое мог проделать и фокусник, но клоуна выдал перебинтованный палец: преступник повредил его, пока орудовал доской.