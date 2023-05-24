Каждый 15 клещ заражен боррелиозом: Как не пропустить начало опасного заболевания из-за укуса кровососа

Клещи в этом году весьма активны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клещи в этом году весьма активны. Как сообщает Роспотребнадзор по Москве (О противодействии распространению инфекций, передающихся с укусами клещей. Информация за 20 неделю 2023 года) за последнюю неделю люди принесли в лаборатории около 1500 клещей, которых сняли с себя. 95 из них оказались заражены боррелиями (они вызывают болезнь Лайма или клещевой боррелиоз - прим. ред.).

Обычно иммунитет человека сам справляется с этой инфекцией, которая попадает в кровь со слюной клеща. «Клинически выраженное заболевание регистрируется примерно у 20% людей, к которым присосался инфицированный клещ», - поясняют в Роспотребнадзоре.

ВАЖНЫЕ СИМПТОМЫ, ЕСЛИ ЭТО БОРРЕЛИОЗ

Проявления инфекции начинаются через 3-60 дней, а в среднем через две недели.

1.Эритема, то есть покрасневшее пятно в месте присасывания больше 5 см в диаметре. В центре может белое пятнышко.

2. В половине случаев эритемы может и не быть (безэритемная форма заболевания). Зато появится легкая лихорадка (температура в районе 37,5) и некоторые признаки ОРВИ – ломота в мышцах, усталость, тошнота, иногда рвота, увеличение лимфоузлов. Редко может быть высокая температура (выше 38).

Важно при первых симптомах недомогания обратиться за помощью к врачу-инфекционисту, объяснить про клеща, сдать анализы и начать быстрое лечение, чтобы не довести до хронической фазы. К счастью, при лечении хорошо срабатывают противовирусные препараты и антибиотики.

ЧЕМ ОПАСНО ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЕСЛИ НЕ НАЧАТЬ ВОВРЕМЯ ЛЕЧИТЬ

Хроническое течение заболевания может затронуть различные системы и органы: опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, нервную. Кроме того, боррелиоз может спровоцировать дремлющие вирусы, например, тот же герпес, а он вызовет другие заболевания.

Очень часто симптомы хронического боррелиоза могут появиться спустя длительное время после присасывания клеща. Поэтому их крайне редко связывают с нападением членистоногого.

1. Лайм-артриты.

Одно из частых проявлений болезни в поздней стадии - Лайм-артрит. Основные симптомы:

- поражаются крупные суставы,

- развивается отек в области сустава и появляется болезненность,

- поднимается температура.

2. Менингит.

Также при боррелиозе регистрируются менингиты, сопровождающиеся температурой, головной болью, болью в шее, тошнотой и рвотой.

3. Лайм-кардит

Редко, но случается поражение сердца – Лайм-кардит. Это редкое осложнение, при котором у человека при физической нагрузке появляется одышка, боль в груди, может отмечаться аритмия.

Поэтому так важно осматривать себя и при обнаружении клеща исследовать его на наличие патогенных микроорганизмов.

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