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ЗДОРОВЬЕ31 мая 2022 11:15

От клеща не зарекайся: чем опасен боррелиоз и как понять, что заболел

Как говорит статистика, покусанных клещами пока немного, но все же эксперты Роспотребнадзора предупреждают, что болезнь Лайма может быть очень опасна, если вовремя не начать лечение
Анна КУКАРЦЕВА
Чем быстрее вы заметите и вытащите клеща, тем выше шанс, что опасные возбудители не успеют проникнуть в организм.

Чем быстрее вы заметите и вытащите клеща, тем выше шанс, что опасные возбудители не успеют проникнуть в организм.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как и каждый год, клещи на москвичей начинают нападать в мае, а главную волну покусанных ждут в первой половине июня. Но единичные случаи были зарегистрированы даже в марте. В основном членистоногие живут в ближайших к столице областях — они традиционно нападают на территории Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Владимирской областей. Но и в парках Москвы они тоже есть.

ЧЕМ ОПАСНА БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА

В Подмосковье и ближайших областях клещей-носителей опасного энцефалита почти нет. Зато много клещей, инфицированных боррелиями – возбудителями болезни Лайма. Этими бактериями заражен примерно каждый четвертый клещ. Да, боррелиоз лечится антибиотиками, да — он намного проще, чем энцефалит, но это не означает, что это безобидная болезнь.

Вот несколько важных моментов, о которых напомнил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев:

1. Незаметное начало.

Главная опасность боррелиоза — вы не поймете, что больны, пока не проявятся симптомы острого периода (да и его может не быть) или уже серьезные осложнения.

Бактерия попадает в организм через клеща и действует незаметно — редко бывает температура, иногда ломота в мышцах.

Единственный четкий признак — на месте укуса клеща красная припухлость, часто с белым центром. Врачи называют это кольцевая эритема. За несколько дней она может разрастись до 5 см.

2. Может перейти в хроническую форму.

Если вовремя не провести антибиотикопрофилактику (желательно в первые несколько суток после укуса), то болезнь может «спрятаться» в организме и проявиться только через несколько недель, а то и месяцев.

3. Многолика и трудно диагностируема.

Что хуже всего, болезнь многолика, часто ее принимают за неврологические нарушения, даже психические (психосоматические) рецидивы. Поскольку бактерия может поражать и кожу, и сердце, и мышцы, то врачам сложно понять, что происходит с пациентом, которому не помогает никакое лечение. И редко кто догадывается, что нужно взять анализ на наличие антител к боррелиям. А чем дольше затягивается лечение, тем хуже становится человеку.

К счастью, болезнь Лайма лечится антибиотиками, правильно подобранная терапия способна почти полностью вылечить человека. Но в ряде случаев бывает уже слишком поздно — ЦНС может быть поражена и восстановление потребует очень длительного времени.

Клещи традиционно чаще встречаются на территории Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Владимирской областей. Но и в парках Москвы они тоже есть.

Клещи традиционно чаще встречаются на территории Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Владимирской областей. Но и в парках Москвы они тоже есть.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЗАРАЖЕННЫХ КЛЕЩЕЙ В ЭТОМ ГОДУ МЕНЬШЕ

Как сообщает Роспотребнадзор по Москве, в этом году в столице уже было обработано от клещей в два раза больше территорий парков и лесопарков, чем в прошлом году. И тем не менее, клещи продолжают обитать в парках Москвы. По данным на конец мая, всего в лесопарках Москвы на людей напали 37 клещей. Это официально. А сколько человек предпочли снять паразита с себя и никуда не относить?

По данным Роспотребнадзора, в лабораториях Москвы в этом году было исследовано более трех тысяч клещей, примерно столько же, как и в прошлом. При этом зараженных боррелиозом паразитов на данный момент было в 2,6 раза меньше.

Но это не означает, что если вы увидели на себе присосавшегося клеща, можно не волноваться. А вдруг вас укусил именно зараженный?

- Не рискуйте, сдайте его на исследование в лабораторию. Старайтесь снимать его аккуратно, чтобы не раздавить, иначе в лаборатории не смогут определить, был ли заражен клещ. Живого клеща можно положить в баночку, мертвого принести на кусочке льда, такие исследования делаются и у нас в лаборатории, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИЭ Михаил Лебедев.

И помним, чем раньше провести профилактику, тем больше шансов, что серьезные осложнения обойдут вас стороной.

ВАЖНО!

Ищи клеща, где мягко

Клещи у взрослых редко поднимаются выше шеи, значит ищите их внизу — под коленями, в паху, там, где им тепло и мягко, и где более тонкая кожа. Чем быстрее вы заметите и вытащите клеща, тем выше шанс, что опасные возбудители не успеют проникнуть в организм.

Если нет возможности сразу отвезти его на исследование, храните в прохладном месте в плотном пузырьке с влажной тканью.

Красота и здоровье