От клеща не зарекайся: чем опасен боррелиоз и как понять, что заболел

Чем быстрее вы заметите и вытащите клеща, тем выше шанс, что опасные возбудители не успеют проникнуть в организм. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как и каждый год, клещи на москвичей начинают нападать в мае, а главную волну покусанных ждут в первой половине июня. Но единичные случаи были зарегистрированы даже в марте. В основном членистоногие живут в ближайших к столице областях — они традиционно нападают на территории Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Владимирской областей. Но и в парках Москвы они тоже есть.

ЧЕМ ОПАСНА БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА

В Подмосковье и ближайших областях клещей-носителей опасного энцефалита почти нет. Зато много клещей, инфицированных боррелиями – возбудителями болезни Лайма. Этими бактериями заражен примерно каждый четвертый клещ. Да, боррелиоз лечится антибиотиками, да — он намного проще, чем энцефалит, но это не означает, что это безобидная болезнь.

Вот несколько важных моментов, о которых напомнил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев:

1. Незаметное начало.

Главная опасность боррелиоза — вы не поймете, что больны, пока не проявятся симптомы острого периода (да и его может не быть) или уже серьезные осложнения.

Бактерия попадает в организм через клеща и действует незаметно — редко бывает температура, иногда ломота в мышцах.

Единственный четкий признак — на месте укуса клеща красная припухлость, часто с белым центром. Врачи называют это кольцевая эритема. За несколько дней она может разрастись до 5 см.

2. Может перейти в хроническую форму.

Если вовремя не провести антибиотикопрофилактику (желательно в первые несколько суток после укуса), то болезнь может «спрятаться» в организме и проявиться только через несколько недель, а то и месяцев.

3. Многолика и трудно диагностируема.

Что хуже всего, болезнь многолика, часто ее принимают за неврологические нарушения, даже психические (психосоматические) рецидивы. Поскольку бактерия может поражать и кожу, и сердце, и мышцы, то врачам сложно понять, что происходит с пациентом, которому не помогает никакое лечение. И редко кто догадывается, что нужно взять анализ на наличие антител к боррелиям. А чем дольше затягивается лечение, тем хуже становится человеку.

К счастью, болезнь Лайма лечится антибиотиками, правильно подобранная терапия способна почти полностью вылечить человека. Но в ряде случаев бывает уже слишком поздно — ЦНС может быть поражена и восстановление потребует очень длительного времени.

Клещи традиционно чаще встречаются на территории Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Владимирской областей. Но и в парках Москвы они тоже есть. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЗАРАЖЕННЫХ КЛЕЩЕЙ В ЭТОМ ГОДУ МЕНЬШЕ

Как сообщает Роспотребнадзор по Москве, в этом году в столице уже было обработано от клещей в два раза больше территорий парков и лесопарков, чем в прошлом году. И тем не менее, клещи продолжают обитать в парках Москвы. По данным на конец мая, всего в лесопарках Москвы на людей напали 37 клещей. Это официально. А сколько человек предпочли снять паразита с себя и никуда не относить?

По данным Роспотребнадзора, в лабораториях Москвы в этом году было исследовано более трех тысяч клещей, примерно столько же, как и в прошлом. При этом зараженных боррелиозом паразитов на данный момент было в 2,6 раза меньше.

Но это не означает, что если вы увидели на себе присосавшегося клеща, можно не волноваться. А вдруг вас укусил именно зараженный?

- Не рискуйте, сдайте его на исследование в лабораторию. Старайтесь снимать его аккуратно, чтобы не раздавить, иначе в лаборатории не смогут определить, был ли заражен клещ. Живого клеща можно положить в баночку, мертвого принести на кусочке льда, такие исследования делаются и у нас в лаборатории, - говорит эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИЭ Михаил Лебедев.

И помним, чем раньше провести профилактику, тем больше шансов, что серьезные осложнения обойдут вас стороной.

ВАЖНО!

Ищи клеща, где мягко

Клещи у взрослых редко поднимаются выше шеи, значит ищите их внизу — под коленями, в паху, там, где им тепло и мягко, и где более тонкая кожа. Чем быстрее вы заметите и вытащите клеща, тем выше шанс, что опасные возбудители не успеют проникнуть в организм.

Если нет возможности сразу отвезти его на исследование, храните в прохладном месте в плотном пузырьке с влажной тканью.