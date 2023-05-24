«Украина годами взращивала в них фашизм и ненависть к России»: Кем были диверсанты, напавшие на Белгородскую область

Террористы делали фото во время вторжения Фото: СОЦСЕТИ

Нападение диверсантов на Белгородскую область сейчас анализируют военные и ФСБ. Сайт KP.RU изучил информацию о тех, кто вторгся на нашу территорию, и выяснил личности нападавших. Как оказалось, многих из них Украина готовила еще за долгие годы до спецоперации России. Судя по всему, спецслужбы Незалежной уже давно формировали кулак из русских неонацистов, взращивая в них и поощряя любовь к символике Третьего рейха и фашизму.

МАТЬ НЕ НАШЛА СЛОВ

Среди участников ДРГ, напавшей на Белгородскую область, были уже знакомые россиянам лица предателей. Среди них - бывший актер и преподаватель йоги из Петербурга 37-летний Кирилл Канахин. Сейчас он один из участников террористического и экстремистского корпуса. Это организация, созданная спецслужбами Украины из россиян, сбежавших на Украину, многие из них в России находились под следствием.

Сам Канахин в России был известен мало, сыграл пару второстепенных ролей в сериале «Глухарь» и картине «Секс в большом городе-2» с Ксенией Собчак. В России он накопил долгов и ударился в идеи неонацизма, после чего уехал в Незалежную. Актер был среди тех, кто ранее напал на Брянскую область. И в том, и в другом случае горе-артист не упустил шанса попозировать перед камерой.

Актер теперь занимается терроризмом Фото: СОЦСЕТИ

В России у Канахина осталась лишь пожилая мать. После нападения на Брянскую область она признавалась KP.RU, что ее сын предатель и его нужно наказать. Теперь, после нового нападения, мать уже не нашла слов, чтобы оценить поступок своего сына. На звонок вместо нее ответил ее знакомый.

- К ней уже приходили по этому вопросу. Ей сейчас не до этого. Она уже в курсе того, что ее сын сделал. Теперь она не может говорить, она отдыхает, - признался KP.RU знакомый матери Канахина.

До вступления в ряды русских предателей артист служил в «Азове»*, в рядах которого были и другие диверсанты, напавшие на Белгородскую область.

«ПОКЛОННИК ГИТЛЕРА»

Рядом с актером Канахиным на фото позировал другой бежавший из России неонацист - Алексей Левкин, объявленный в России в розыск. Левкин раньше жил в Перми, известным в кругах неонацистов он стал уже давно. Пермяк был солистом блэк-метал-группы «М8Л8ТХ» (расшифровывается как «Молот Гитлера»). Группа в своих выступлениях использует фашистскую символику. Кроме того, он служил в «Азове»*, чего уже давно не скрывает. KP.RU нашла одно из его интервью зарубежным изданиям. Левкин никогда и не скрывал своей ненависти к России, что всегда было на пользу украинским спецслужбам.

Левкин. Фото сделано еще в 2019 году Фото: СОЦСЕТИ

«Я русский. Я родился и вырос в России и говорю по-русски. Делая то, что я делаю, я чувствую себя героем» - утверждал журналистам неонацист.

На Украину Левкин бежал, чтобы пропагандировать свои нацистские взгляды. Там он мог спокойно в своих соцсетях выкладывать изображения Гитлера, восхищаться Третьим рейхом и хвастаться покупкой вещей, когда-то принадлежавших фашистам.

Кроме этого, Левкин читал лекции тем, кто, как и он, восхищался идеями неонацизма. С этими семинарами ему позволяли ездить по многим городам Украины. В России же он числился в розыске по линии ФСБ – за создание «экстремистского сообщества».

Украина активно пользовалась взглядами Левкина. В боях за Незалежную, судя по фото, он участвовал еще с 2017 года. Так что будущую основу для нападения на РФ украинские спецслужбы заложили еще задолго до спецоперации.

«ЖЕЛАЕМ СМЕРТИ»

Тоже самое можно сказать и про еще одного члена диверсионной группы, напавшего на Белгородскую область, - неонациста Александра Скачкова из Петербурга. Раньше он жил обычной жизнью в Северной столице, здесь у него осталась девушка. На Украину он уехал примерно в 2017 году, тоже проповедуя неонацистские взгляды. Страница экстремиста завалена не только изображениями Гитлера, но и его книгами.

Перебравшись в Киев, неонацист успел жениться. Судя по всему, жена разделяет его взгляды. Среди прочего радикал даже выкладывал надпись, нарисованную на стене дома в Киеве: «Гитлер, мы тебя любим».

Скачков на фото справа Фото: СОЦСЕТИ

Не чурался русский предатель и скидывать изображения бомбежек Луганска и Донецка, сопровождая это подписями об «украинских патриотах» и желая смерти России.

Сейчас все бывшие приятели Александра из России отказываются о нем говорить. В друзьях у него остались в основном радикалы и неонацисты.

«ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ОТ ПОРОШЕНКО»

Еще одним из нападавших, как следует из распознанных военкорами лиц, был 37-летний Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин) – как раз основатель той самой ДРГ, которая тоже участвовала при нападении на Брянск. Неонацист родился в России, но рос в Германии, где вступил в ряды скинхедов.

Никитин ранее набирал вокруг себя радикалов благодаря основанному им бренду одежды с нацисткой символикой. Радикал устраивал бои без правил по всей Европе, это помогало ему найти сторонников в других странах, таких как Польша. Как и остальные, Никитин симпатизировал Гитлеру. И тоже уже давно был в рядах «Азова»*. Более того, в одно время он даже открыл клуб, в котором тренировались бойцы этого полка.

Богданов во время нападения Фото: СОЦСЕТИ

Среди тех, кого опознали по фото, был и бежавший из России бывший сотрудник ФСБ Илья Богданов. Он сражается на стороне Украины с 2014 года. За нападение на Донбасс он даже получил гражданство лично из рук Петра Порошенко. Богданов особенно обожает фотографироваться на фоне разрушенных домов и разбомбленных городов.

Самый загадочный из всех предателей, напавших на свою страну, оказался бывший российский контрактник. Это 28-летний Даниил Мазник, его родственники живут на Украине. В России его, как сообщают, ждал суд за мошенничество. Так он и решил сбежать, чтобы не отвечать за свои преступления.

Кроме этой ДРГ в нападении на Белгородскую область участвовала еще одна террористическая организация «Легион»*, которую возглавляет бежавший из России Максимилиан Андронников. Неонацист родом из Сочи, раньше он был участником одной из ультранационалистических организаций в России. Сейчас СКР уже возбудил на него уголовное дело за участие в боях против РФ.

Большая часть из них совершила в России преступления, после чего бежала на Украину Фото: СОЦСЕТИ

Обе структуры неонацистов бежавших из России, как сообщают, курируют ГУР Украины, сотрудники которых тоже были замечены в нападении на Россию. Среди них, по данным военкоров, был сотрудник военной разведки Украины Руслан Каганец.

СКР после нападения на регион возбудил уголовное дело по шести статьям: теракт, посягательство на жизнь силовиков, покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества, незаконный оборот оружия.

- Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ, - сообщили в СКР.

Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

* - запрещенная в России террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что показала ликвидация украинских диверсантов в Белгородской области: Ответы на главные вопросы

Эксперт Борис Рожин объяснил, как противостоять информационной диверсии Украины, которая бросила ДРГ в Белгородскую область (подробности)