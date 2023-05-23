Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
23 мая 2023 16:08

Что показала ликвидация украинских диверсантов в Белгородской области: Ответы на главные вопросы

Эксперт Борис Рожин объяснил, как противостоять информационной диверсии Украины, которая бросила ДРГ в Белгородскую область
Павел ПАНАЕВ
Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации».

Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны отчиталось: в Белгородской области «уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации».

А зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал диверсантов отморозками, которых нужно «уничтожать как крыс».

Своей атакой на Белгородчину украинские власти пытаются перебить информационный фон вокруг потери Артемовска, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Пока это не работает:

- Киев всеми силами будет стараться забивать повестку, чтобы принизить влияние артемовского сражения и потери «фортеции Бахмут». Потому что его потеря произвела очень тягостное впечатление на украинское общество, - говорит Рожин.

Вторая цель атак на приграничные регионы - вынудить российское командование перебрасывать сюда дополнительные резервы, оголив линию соприкосновения на юге, считает эксперт.

- Тут расчет у них простой: информационный фон, который создается после терактов, «требует» от Минобороны послать туда еще больше войск. Вот мы и видим комбинацию - ударили с одной стороны, потом с другой и должна, по их задумке, подняться паника внутри России, которая должна вынудить Минобороны перебросить резервы, - объясняет эксперт. - Это достаточно простая информационная двухходовка.

- А там достаточно сил и средств?

- В принципе достаточно. Необходимо улучшать координацию, повышать техническое оснащение тех, кто там есть. И мы видим по кадрам Минобороны, что вторгшимся силам было нанесено достаточно болезненное поражение. Они потеряли и матчасть, и людей. И за счет этих потерь добились лишь сугубо информационных выгод.

Мы видели, что Минобороны реально отработало. Мы видим и трофеи, и уничтоженную технику, и личный состав. Отмечу, что в первый же день информацию регулярно давал губернатор области Гладков, что происходит. Но можно говорить, что необходимо еще дальше улучшать работу по информированию населения, чтобы более оперативно и еще решительнее пресекать все слухи, которые выбрасываются с тобой стороны.

- А зачем им сеять панику?

- Паникующие люди начинают разбегаться, запруживают дороги… А их бы использовать военным, чтобы подтягивать резерв. Еще одна их задача - создать недоверие к заявлениям власти, чтобы потом на паникующих людей лить еще больше дезинформации.

В общем, лучше готовиться заранее и повышать информированность населения. Чтобы показывать, чего хочет добиться противник. Повышать доверие к официальным заявлениям. Люди хотят слышать, что ситуация под контролем и ей занимаются серьезные люди. Когда такая информация поступает по официальным каналам, естественно, уровень тревожности снижается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Украина послала своих террористов в Белгородскую область: Бесчеловечный план Зеленского

В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ (подробности)

ЧПКАРТИНА ДНЯ