Что показала ликвидация украинских диверсантов в Белгородской области: Ответы на главные вопросы

Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны отчиталось: в Белгородской области «уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации».

А зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал диверсантов отморозками, которых нужно «уничтожать как крыс».

Своей атакой на Белгородчину украинские власти пытаются перебить информационный фон вокруг потери Артемовска, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Пока это не работает:

- Киев всеми силами будет стараться забивать повестку, чтобы принизить влияние артемовского сражения и потери «фортеции Бахмут». Потому что его потеря произвела очень тягостное впечатление на украинское общество, - говорит Рожин.

Вторая цель атак на приграничные регионы - вынудить российское командование перебрасывать сюда дополнительные резервы, оголив линию соприкосновения на юге, считает эксперт.

- Тут расчет у них простой: информационный фон, который создается после терактов, «требует» от Минобороны послать туда еще больше войск. Вот мы и видим комбинацию - ударили с одной стороны, потом с другой и должна, по их задумке, подняться паника внутри России, которая должна вынудить Минобороны перебросить резервы, - объясняет эксперт. - Это достаточно простая информационная двухходовка.

- А там достаточно сил и средств?

- В принципе достаточно. Необходимо улучшать координацию, повышать техническое оснащение тех, кто там есть. И мы видим по кадрам Минобороны, что вторгшимся силам было нанесено достаточно болезненное поражение. Они потеряли и матчасть, и людей. И за счет этих потерь добились лишь сугубо информационных выгод.

Мы видели, что Минобороны реально отработало. Мы видим и трофеи, и уничтоженную технику, и личный состав. Отмечу, что в первый же день информацию регулярно давал губернатор области Гладков, что происходит. Но можно говорить, что необходимо еще дальше улучшать работу по информированию населения, чтобы более оперативно и еще решительнее пресекать все слухи, которые выбрасываются с тобой стороны.

- А зачем им сеять панику?

- Паникующие люди начинают разбегаться, запруживают дороги… А их бы использовать военным, чтобы подтягивать резерв. Еще одна их задача - создать недоверие к заявлениям власти, чтобы потом на паникующих людей лить еще больше дезинформации.

В общем, лучше готовиться заранее и повышать информированность населения. Чтобы показывать, чего хочет добиться противник. Повышать доверие к официальным заявлениям. Люди хотят слышать, что ситуация под контролем и ей занимаются серьезные люди. Когда такая информация поступает по официальным каналам, естественно, уровень тревожности снижается.

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