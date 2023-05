Певица с самыми сексуальными ногами: Какой мы запомнили Тину Тернер

Тина Тернер умерла от рака в 83 года. Фото: REUTERS

Знаменитая американская и швейцарская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Она ушла из жизни после продолжительной болезни в своей доме в швейцарском Кюснахте.

Тернер уже давно не выступала. 14 лет назад она приняла волевое решение завершить свою блестящую карьеру и навсегда переселиться в Швейцарию (у нее было гражданство этой страны). И жила там в статусе живой легенды, наслаждаясь мирной жизнью с супругом Эрвином. Он был моложе ее на целых 16 лет, но это не мешало абсолютному счастью. Которое Тернер, конечно же, заслужила.

Во-первых, потому что она была одной из самых ярких и артистичных эстрадных певиц ХХ века. Можно говорить о том, что за 50 лет карьеры она продала 100 миллионов альбомов и синглов, о том, что не раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса (за то, например, что на ее концерт в Рио набилось как-то 188 тысяч человек…) Но эта информация кажется какой-то лишней. Ибо любой, кто слышал хоть несколько песен Тины (например, Simply the Best, GoldenEye, Private Dancer, I Don’t Wanna Fight No More, What’s Love Got To Do With It, We Don’t Need Another Hero), и так не усомнится в ее величии. Я был на ее концерте в Москве в ноябре 1996 года - и могу засвидетельствовать, что от Тернер исходила потрясающая энергетика. Собственно - да, не опасаясь излишнего пафоса, ее можно было называть королевой рок-н-ролла. Про ее первую запись, появившуюся в начале 60-х, один музыкальный продюсер вспоминал: «Тина была как кричащая грязь. Это был прикольный звук». «Грязный», хриплый, страстный и невероятно мощный вокал Тины невозможно забыть.

Ну, а во-вторых право на отдых в тихой Швейцарии она заслужила потому, что предыдущий брак, с Айком Тернером, был воистину пыткой. С одной стороны, именно Айк вывел в люди 18-летнюю девочку из захолустного городка в Теннесси, сумев разглядеть ее талант, он придумал псевдоним Тина Тернер (настоящее ее имя было Анна Мей Буллок). Но при этом он регулярно ее избивал. Мог выплеснуть ей в лицо горячий кофе, или сломать челюсть, или заставлять выходить на сцену и петь, когда у нее горлом шла кровь. Еще он присваивал ее деньги: кокаин, до которого Айк был весьма охоч (и от передозировки которого в 2007 году скончался) был дорог. Когда она нашла в себе силы от мужа сбежать (в 1976 году - отношения к тому моменту длились уже 16 лет), в кармане у нее было 36 центов, а голова настолько распухла от ударов Айка, что на нее просто не налезал парик. История их брака широко обсуждалась (а Тина все выложила в автобиографической книжке) и в конце концов стала темой для фильма «При чем здесь любовь?»

Наконец, ее ноги - может быть, самые красивые в мире. По слухам, она застраховала их на три миллиона долларов, и там было что страховать! Недавно она дала интервью, в котором сказала: «Думаю, что я знаменита благодаря ногам в той же степени, что и голосу. В молодости я не была уверенной в себе, не думала, что какая-то часть моего тела представляет из себя что-то выдающееся, но ноги мои получили столько внимания, что я осознала: с ними все ОК!» Она появлялась на сцене и в клипах в мини-юбках (и объясняла это тем, что так легче танцевать) - и глаз от нее отвести было невозможно.

